Kennen Sie den Weltrekord in der Disziplin „Hund fährt auf einem Skateboard durch einen Tunnel von gespreizten Menschenbeinen“? Vermutlich nicht. Aber für solch völlig Unnützes, aber äußerst Unterhaltsames gibt es ja seit gefühlt Anbeginn der modernen Menschheit das Guinnessbuch der Weltrekorde. Bisher zum Lesen, nun auch als Hörbuch auf Deutsch.

Einer kennt sich mit diesen Verrücktheiten nun besser aus als alle anderen. Arndt Schmöle, hannoverscher A-cappella-Sänger, Schauspieler und Synchronsprecher, hat die ausgefallenen Höchstleistungen eingesprochen –und das selbst in Rekordzeit. „Acht Stunden am Stück – was für ein Ritt“, sagt Schmöle, der für die Hörbuchpremiere des Guinness-Klassikers gebucht wurde. „Ich hatte für die Plattenfirma schon mal etwas gemacht, das hat denen wohl gefallen, und so haben sie mich gefragt.“

500 kleine Hörspiele

Zusammen mit seiner Synchronkollegin Cathlen Gawlich gab es 500 Rekorde einzusprechen, wissenschaftlich, kulturell und eben verrückt wie den mit dem Skateboard-Hund. Hinterher wurden alle Texte noch mit Geräuschkulissen aufgebrezelt und in kleine 45-Sekunden-Hörspiele verwandelt. „Irgendwann wird es schwierig, weil du jeden einzelnen Text gleichermaßen spannend rüberbringen musst“, sagt Schmöle, „bei Synchronrollen variiert die Stimmung ständig, hier musst du immer den gleichen Ton treffen.“ Und das über acht Stunden in einem Dortmunder Studio, „da schleichen sich am Ende doch Unkonzentriertheiten ein, und man muss öfter neu ansetzen“.

Video: Schmöle im Studio – und nicht alles klappt auf Anhieb

Aber nun ist es vollbracht. Das Hörbuch steht ganz frisch in den Regalen, der Sprecher ist froh über diese neue Erfahrung. Und froh, einen Job neben dem Singen zu haben. Denn im Gegensatz zu seiner Sprechertätigkeit lag sein Sängerberuf bei der Kölner A-cappella-Band Basta monatelang coronabedingt auf Eis. Aber langsam gehe es wieder los, und dann will das Quintett auch irgendwann wieder durchstarten. Das für Mitte September geplante Konzert in Hannover ist allerdings längst auf den kommenden Herbst verschoben worden.

Und was ist nun der Rekord im Hund-auf-Skateboard-durch-Beintunnel-Fahren? „33 Minuten. Die beste Katze hat nur 18 geschafft.“

