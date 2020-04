Hannover

Zoo-Geschäftsführer Andreas Casdorff hatte große Hoffnungen gehegt, dass Tierparks zu den Einrichtungen gehören würden, die in der kommenden Woche nach der durch das Coronavirus bedingten Pause wieder öffnen dürfen. Daraus ist nun nichts geworden, was den Zoo in Hannover „vor große finanzielle Herausforderungen stellt“, wie Casdorff sagt. Während es in anderen Bundesländern anscheinend Überlegungen gibt, dass Tierparks unter Auflagen demnächst wieder Besucher empfangen dürfen, hat die niedersächsische Landesregierung am Freitag erklärt, es bleibe beim Öffnungsverbot bis vorerst zum 3. Mai.

Ostergeschäft ist schon passé

Die Zwangspause trifft den Zoo an der Eilenriede zum Auftakt der besucherstarken und wirtschaftlich wichtigen Sommersaison. Das Wetter zu Ostern und in den nachfolgenden Tagen sowie das Eisbärenbaby als Publikumsmagnet hätten dem Zoo in normalen Zeiten mit Sicherheit Besucherscharen beschert. Zumindest dieses Geschäft ist nun schon passé.

Anzeige

Kreditrahmen wurde kurzfristig erhöht

Laut Casdorff fallen im Zoo pro Tag 63.000 Euro Betriebskosten an. „Demgegenüber brechen uns derzeit ein Großteil der Einnahmen weg“, erklärt er. Man sei jetzt jedem dankbar, der finanzielle Unterstützung leiste. Möglich ist dies durch Spenden, Übernahme einer Tierpatenschaft, den Kauf von Gutscheinen für Tickets oder die Verlängerung von auslaufenden Jahreskarten. Trotzdem hat die Region Hannover als Gesellschafter dafür gesorgt, dass der Zoo seinen Kreditrahmen kurzfristig erhöhen konnte, und damit dessen Liquidität gesichert. „Kredite müssen aber auch wieder getilgt werden, was uns über Jahre zusätzlich herausfordern wird“, erklärt Casdorff.

Weitere HAZ+ Artikel

Der Zoo hofft nun, dass es nach 3. Mai eine Lockerung der Regeln gibt. Es seien umfangreiche Vorkehrungen getroffen, um Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Steuerung der Besucherströme umzusetzen. Dazu gehöre auch, dass Spielplätze, Gastronomie oder Schaudarbietungen nicht gleich bei einer Wiedereröffnung zur Verfügung stehen, um dort Menschenansammlungen zu vermeiden.

Lesen Sie auch:

Von Bernd Haase