Hannover

Wer am „Hoi! Willkommen in Südtirol“ in der Markthalle vorbeischlendert, stempelt den Stand vielleicht vorschnell als Alpenkitsch ab, wegen der Herzerlstühle, den Fellsitzpolstern oder dem Großdruck einer schneebedeckten Bergkulisse an einer Seitenwand. Im Gegensatz zu manch anderem Lokal in Hannovers Markthalle, versucht man hier aber ernsthafte Gastronomie zu betreiben.

Natürlich mit gewissen Abstrichen. Viele Gerichte werden nämlich in einer Vorbereitungsküche vorproduziert und vor Ort in einer kleinen, offenen Showküche mit wenigen Handgriffen auf die Teller gebracht. Hinzu kommt eine Auswahl an diversen Käse- und Schinkenwaren, die erfreulicherweise nicht herkunftslos bleiben.

Willkommen im „HOI!“: Im Gegensatz zu manch anderem Lokal in der Markthalle, versucht man hier ernsthafte Gastronomie zu betreiben Quelle: Katrin Kutter

Hoi in Hannovers Markthalle: Gesamtpaket macht viel Freude

Der Käseteller wird etwa mit Waren des hervorragenden Stockner’s Genussbunker bestückt. Auf dem Speckteller finden sich Spezialitäten vom Südtiroler Frickhof, darunter der magere, herzhaft duftende Premiumspeck (12,90 Euro) mit milder Würzung. Dazu gibt es etwas Meerrettich aus dem Glas, Schüttelbrot oder Essiggurken. Die Scheiben vom Vinschgauer Fladen wurden höchstwahrscheinlich vorgeschnitten, die Krume ist bereits rau und trocken, aber packt man den Speckteller gesellig in die Tischmitte und stößt mit einem naturtrüben Forst Felsenkeller (3,20 Euro) an, macht das Gesamtpaket viel Freude, auch oder gerade wegen der Qualität.

Lesen Sie auch Hier finden Sie Restauranttests und mehr Nachrichten aus der Gastronomie

Abstriche, die man in Kauf nehmen muss

Gut ist auch das Knödeltris (Spinat, Speck, Pilz), das mit dünn gehobeltem Kümmel-Krautsalat (9,80 Euro) serviert wird. Da ist in der Umsetzung auch die Mühe der Detailversessenheit zu spüren, von der ja auch besonders rustikale Küchen leben, in diesem Fall: viel Nussbutter, Parmesan und frische Schnittlauchröllchen. Die handgemachten Knödel sind nicht fluffig, sondern haben einen kompakteren Teig, wie man das aus Tirol kennt. „Hoi, Hoi, Hurra!“ möchte man rufen. Im Kern sind die Knödel allerdings leicht krümelig-trocken, was auch der Schockfrostung nach der Herstellung und/oder Garung geschuldet sein mag – vielleicht sind das einfach Abstriche, die man bei so einer Art von Küche in einer Markthalle in Kauf nehmen muss.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Wurstsalat kann besser werden

Nimmt man den mehr als ordentlichen Anspruch dieses Gerichts als anzusetzenden Maßstab, kann der Wurstsalat (5,90 Euro) nur besser werden. Der Käse ist profillos, die Vinaigrette lasch und was die eingelegten, milden Pfefferonen darin verloren haben, erschließt sich mir nicht – eine Tiroler Eigenheit? Wobei ich das Gericht (im Gegensatz zu Rindfleischsalat) nicht unbedingt mit dieser Ecke verbinde. Egal wie, es gibt natürlich kein steingemeißeltes Wurstsalatrezept auf der Welt, aber dennoch macht den Charakter des Gerichts immer salzige Herzhaftigkeit aus, feine Würze und dezente Schärfe von Pfeffer, rohen Zwiebeln und Senf. Wird mit dem Gericht experimentiert, sollten Komponenten dieses Geschmacksgerüsts klug ausgetauscht werden.

Luft nach oben: Für den HAZ-Restauranttester macht einen Wurstsalat seine salzige Herzhaftigkeit aus, feine Würze und dezente Schärfe von Pfeffer, rohen Zwiebeln und Senf. Quelle: Katrin Kutter

Das Salz in der Suppe

Die Speckknödelsuppe (6,50 Euro) lebt vor allem vom Salz in der Suppe, weniger von der Kraft der „Rinderkraftbrühe“. Das Bauerngröstl (9,90 Euro) ist ein Mischmasch aus weichen Bratkartoffeln, zerkochtem Rindfleisch, Zwiebeln, Speck und einer Unmenge Butter. Manch ein Tiroler würde sagen: Das muss so schmecken, Herr Feinschmecker. Ist im Ursprung schließlich ein Resteessen. Der Feinschmecker antwortet: Ja, aber anhand der krossen Kartoffeln oder dem saftig-feinfaserigem Rindfleisch trennt doch letztlich auch der Tiroler das Bauerngröstl in Spreu und Weizen.

Gut schmeckt der Kaiserschmarrn (9,90 Euro). Er wirkt allerdings nicht, als wurde er karamellisiert oder Eischnee unter den Teig gehoben. Im Inneren werden die Teigschnipsel dann eher speckig denn fluffig. Dabei liegt genau darin die Perfektion des Gerichts: Das Spiel aus Karamellkruste und saftig-luftigem Inneren. Aber um es noch einmal anzufügen: Vielleicht sind das Abstriche, die an einem Markthallenstand mit kleiner Küche zu machen sind.

Solider Mix bei der Weinauswahl

Zur fruchtigen Apfelsuppe (5,50 Euro) wird mir ein Sauvignon Blanc von der guten Kellerei Andrian (4,20 Euro) empfohlen, der mit seiner vordergründigen Frucht gut passt. Überhaupt ist mit der kleinen Weinauswahl ein solider Mix aus Südtiroler Genossenschaften und Winzern gelungen.

Ein empfohlenes Glas junger Spätburgunder (4,50 Euro) von der Kellerei Girlan wirkt am Gaumen zwar sehr metallisch-säuerlich, was aber auch an der Spinat-Ricotta-Füllung der Schlutzer (9,90 Euro) liegen kann, die ich dazu esse. „Schlutzkrapfen“ sind ja ein regelrechtes Südtiroler Nationalgericht, die Ravioli ähneln, allerdings vom „Hoi!“ als Fertigware bezogen werden, serviert mit Nussbutter, Schnittlauchröllchen, Parmesan – und viel Herzlichkeit. Auch das erinnert an Tirol.

Fruchtig: Dem „Hoi!“ ist mit der kleinen Weinauswahl ein solider Mix aus Südtiroler Genossenschaften und Winzern gelungen Quelle: Katrin Kutter

Fazit

Das Hoi tänzelt in der Küchenqualität noch etwas umher, aber mit einem Snack und einem Bier macht man sicher nichts falsch. Gesamt 6/10 (Küche 6, Service 7 Ambiente 6)

Kontakt

Hoi!

Karmarschstr. 49

30159 Hannover

Telefon: (0511) 51 94 33 66

E-Mail: info@hoi.group

Internet: www.hoi.group

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 10 bis 20 Uhr, Freitag, 10 bis 21 Uhr,

Sonnabend, 9 bis 16 Uhr (Küchenschluss ist je nach Frequentierung auch früher)

Besucht am: 03.03.22 & 11.03.22

Von Hannes Finkbeiner