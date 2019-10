Hannover

Bald ist es wieder so weit: Im Dezember kommt Holiday on Ice mit einer neuen Show nach Hannover. Dieses Mal soll es unter dem Motto „ Supernova – A Journey to the Stars“ in ferne Galaxien gehen. Als Gaststars sollen Sarah Lombardi und Joti Polizoakis, bekannt aus der Sendung „Dancing on Ice“, auftreten. Auch der Star vorheriger Shows, der Eiskunstläufer Wesley Campbell wird zu sehen sein – und noch jemand ist dabei: Die elfjährige Marie Jesske aus Neindorf bei Wolfenbüttel wird zum ersten Mal an der Show in Hannover mitwirken.

Die Anspannung steigt für das Nachwuchstalent

„Jede Woche, die vergeht, kommt ein bisschen mehr Anspannung dazu“, erklärt sie lachend. Doch gut vorbereitet scheint sie zu sein: Ihre eigene Performance habe sie innerhalb einer Woche fertig gehabt. Um so Eiskunstlaufen zu können braucht es aber auch viel Disziplin. „Ich trainiere fünf- bis sechsmal die Woche.“ Etwa zwei bis drei Stunden lang. „Dahinter steckt viel Arbeit“, sagt sie. Nach der Schule geht es für die Siebtklässlerin direkt zum Eiskunstlaufen. Etwa 100 Kilometer muss sie fahren und trainiert dann entweder in der Wedemark oder bei den Scorpions in Hannover. Doch damit nicht genug: Wenn sie die Hausaufgaben fertig habe, mache sie noch eine Stunde lang Athletik, erzählt Jesske.

Jesske kam durch eine Show zum Eiskunstlauf

„Wir waren alle so glücklich“, erklärt Jesske, als sie erfahren habe, dass die Wahl für die Show auf sie gefallen sei. Im Zuge der Nachwuchsinitiative „Holiday on Ice Academy“ soll in fast jeder Tourstadt ein junges Talent mit einer eigenen Performance bei einer Show auftreten. Da scheint sich für Jesske ein Kreis zu schließen. „Zum Eiskunstlauf bin ich tatsächlich durch eine Show gekommen“, erklärt die Elfährige. Sie sei so begeistert gewesen, dass sie gleich zu ihrer Mutter gegangen sei und ihr gesagt habe, dass sie auch Eiskunstlaufen lernen möchte. Da sei sie fünf Jahre alt gewesen.

Eiskunstlauf – eine große Leidenschaft

Bei aller Liebe, ein Manko hat der Sport: In einer Eishalle ist es kalt. Wenn sie im Sommer in einer offenen Halle trainiere, sei es schön warm, erklärt Jesske. „Doch im Winter sind wir alle eingepackt und frieren.“ Allerdings scheint sie das wenig zu stören: „ Eiskunstlaufen ist ja nicht nur Arbeit, es ist ja auch Leidenschaft.“ Der Sport sei einfach ihr Leben: „Ich könnte diesen Sport nie aufgeben, egal was kommt.“

Das sind die Showtermine bei Holiday on Ice Marie Jesskes Performance wird zur Premiere am 12. Dezember 2019 bei Holiday on Ice in der Tui-Arena zu erleben sein. Weiter geht es dann am Freitag, 13. Dezember um 19 Uhr. Gleich zweimal wird die Show „ Supernova“ am Samstag, 14. September, jeweils um 15.30 und um 19 Uhr, zu sehen sein. Sarah Lombardi hat ihren Gastauftritt am Sonntag, 15. Dezember, um 13 Uhr. Wer auch ohne den Gaststar auskommt, kann die Show dann zum letzten Mal um 16.30 Uhr erleben. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im HAZ Ticket-Shop.

