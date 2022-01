Hannover

Die Baugrube ist bereits ausgehoben, noch in diesem Jahr soll rund um den ehemaligen Expo-Pavillon der Niederlande ein Campus mit 368 Mikroapartments wachsen. Die Vermarktung hat begonnen – und lässt zunächst schlucken. Teilweise mehr als 20 Euro Kaltmiete sollen die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner zahlen. Wer ein Apartment als Kapitalanlage kauft, muss bis zu 8000 Euro pro Quadratmeter hinblättern. Kann das funktionieren am Standort Hannover?

iLive baut Campus im Expo-Park

„Ja, natürlich“, sagt Amos Engelhardt selbstbewusst: „Es funktioniert an allen anderen Standorten doch auch.“ Hinter dem Apartmentprojekt steht das Unternehmen iLive, nach eigenen Angaben größter Anbieter von Mikroapartments in Deutschland und Österreich mit mehr als 5000 realisierten Apartments in den vergangenen zehn Jahren. Engelhardt ist einer er Gründer und rechnet vor.

Zwischen 450 und 610 Euro Monatsmiete sollen die Apartments (21 bis 29 Quadratmeter) kosten, zuzüglich 175 Euro pauschaler Nebenkosten. In denen soll alles inbegriffen sein, von Heizung und Strom über Internet und die Nutzung von Fitnessstudio und Sportplätzen im Haus. Denn all das soll der iLive-Campus im Expo-Park bieten. Auch ein Kinosaal, Zeitbüros, Konferenzbereiche und großzügige Dachterrassen sieht das Konzept vor sowie eine Parklandschaft auf der mittleren Ebene des gestapelte-Landschaften-Pavillons.

Bafög reicht nicht

Bis zu 785 Euro allein für die Wohnkosten – für die Studierende, die aus dem Elternhaus oder vom Staat den Bafögsatz von rund 850 Euro bekommen, ist das unerschwinglich. Engelhardt aber sagt: „Mieten Sie für Ihr Kind doch ein WG-Zimmer in der List, da sind Sie für 13 Quadratmeter mit Gemeinschaftsbad und -küche schnell mit 450 Euro dabei. Nur dass dann noch Nebenkostenüberraschungen hinzukommen können.“

Entkernt: Die Drohenbilder von Anfang Januar zeigen den Zustand des ehemaligen holländischen Expo-Pavillons. Daneben hat der Aushub der Baugruben begonnen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Engelhardt sagt, für die Pauschalmietangebote gebe es „einen riesige Nachfrage“. Nicht nur von Studierenden, deren Eltern etwas mehr Unterstützung zahlen wollten, sondern auch von Berufsanfängern, die die Stadt wechseln, von Zeitmietern, die für Fortbildungen in eine Stadt kommen, oder Trennungsopfern, die schnell aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen müssen.

Mietpool und Fördergeld

Für Anleger, die eines der Apartments erwerben wollen, soll ein Mietpool dafür sorgen, dass sie keine Scherereien mit der Vermietung haben und auch bei Leerstand eine Garantiemiete fließt. „Über zehn Jahre gerechnet haben wir eine Auslastung von 98 Prozent“, schwärmt Engelhardt, „sogar in Essen sind es 96 Prozent, und in Köln haben wir immer Hunderte auf der Warteliste.“

Wahrzeichen des Expo-Parks: Vorne steht der entkernte Holand-Pavillon, links die Finbox, rechts ist der Deutsche Gastgeberpavillon mit den geschwungenen Glasfassaden zu erkennen. Dahinter breiten sich die Hallen des Messegeländes aus. Quelle: Tim Schaarschmidt

Zwischen 170.000 und 230.000 Euro kosten die Mikroapartments, zuzüglich Kaufnebenkosten, aber abzüglich einer staatlichen Förderung, die wegen hoher Energiestandards bis zu 33.000 Euro pro Apartment beträgt. Die Entwickler versprechen eine Rendite von rund 3 Prozent – und angeblich sind 156 der 368 Apartments bereits vertraglich reserviert.

Arbeitsschritte werden abgestimmt

Nun muss die Anlage nur noch fertig werden. Zuständig für den Bau ist die Wohnkompanie Nord (gehört zur Bremer Zechbau), die sich inzwischen auch in der Wasserstadt Limmer engagiert. Das Projekt gilt als kompliziert, weil sowohl am markanten Pavillon im Mittelteil der Anlage gebaut werden muss wie auch an den Apartmenthäusern ringsherum und am künftigen Parkhaus nördlich der Anlage.

„Wir feilen derzeit daran, alle Arbeitsschritte aufeinander abzustimmen“, sagt Björn Jeschina, der Wohnkompanie-Niederlassungsleiter in Hannover. Dabei sei die wegen der Corona-Krise „angespannte Situation in Handwerk und Industrie nicht unbedingt hilfreich“. Unter anderem soll es Probleme gegeben haben mit der Lieferung der gigantischen Stahlröhren, die – ummantelt mit Echtholz – die Baumstämme im Mittelteil des Pavillons ersetzen sollten. Jeschina will dazu keine Details sagen. Es gebe aber eine Lösung, die statisch durchgerechnet sei und sich äußerlich nicht unterscheide. „Probleme lösen wir“, sagt er selbstbewusst.

90 Millionen Euro Gesamtkosten

21 Jahre lang stand der Pavillon als Expo-Ruine. Jetzt ist er bereits entkernt und wartet auf die Erneuerung. 90 Millionen Euro soll das Gesamtprojekt nach bisheriger Kalkulation kosten und in der ersten Hälfte 2024 fertig sein.

