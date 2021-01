Holocaust-Gedenken in Hannover findet 2021 vor allem digital statt

Hannover

Veranstaltungen zum Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz werden in Hannover in diesem Jahr vor allem digital stattfinden. In der Gedenkstätte Ahlem werden Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) am 27. Januar Kränze niederlegen. Eine große öffentliche Veranstaltung gibt es nicht. Stattdessen wird von 12 Uhr an ein Stream auf dem Youtube-Kanal der Region Hannover zu sehen sein. Schülerinnen und Schüler der Sophienschule haben eine filmische Präsentation erarbeitet. Kränze oder Blumen können bis 11 Uhr an die Gedenkstätte Ahlem geliefert werden.

Auch ein ursprünglich geplantes Konzert der Villa Seligmann und des Landtags in der Marktkirche kann nicht stattfinden. Am 27. Januar ist jedoch zum Beginn der Plenarsitzung um 10 Uhr ein Gedenkakt geplant, bei dem auch ein Auszug aus dem Konzertprogramm erklingen wird. Das volle Konzert soll am 8. November nachgeholt werden.

„Auf ein Wort“ mit Landesbischof Meister und Rabbiner Lengyel

Am 28. Januar um 19 Uhr sprechen Landesbischof Ralf Meister und Rabbiner Gabor Lengyel in der Veranstaltungsreihe „Auf ein Wort“ miteinander. Das Gespräch wird als Zoom-Konferenz übertragen. Anmeldungen dazu sind per E-Mail an info@lilje-stiftung.de möglich. Das KZ Auschwitz war am 27. Januar 1945 befreit worden. Seit 1996 ist das Datum bundesweiter Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus.

