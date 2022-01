Junge Politikerinnen und Politiker aus Hannover haben am Abend des Holocaust-Gedenktags in der List gemeinsam Stolpersteine gesäubert. Sie sind sich einig, dass gerade die junge Generation die Erinnerung aufrechterhalten müsse.

„Zeichen gegen Geschichtsvergessenheit“: Politiknachwuchs putzt Stolpersteine in Hannover

Holocaust-Gedenktag - „Zeichen gegen Geschichtsvergessenheit“: Politiknachwuchs putzt Stolpersteine in Hannover

Holocaust-Gedenktag - „Zeichen gegen Geschichtsvergessenheit“: Politiknachwuchs putzt Stolpersteine in Hannover