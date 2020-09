Holpriger Warntag in Hannover: Wenn die App nicht pusht

Hannover

Der bundesweite Warntag soll zeigen, ob die Systeme funktionieren und möglichst viele Menschen erreicht werden. Die Bilanz der ersten Übung dieser Art seit 30 Jahren fällt allerdings äußerst durchwachsen aus – auch in der Region Hannover. Die App Nina kam am Donnerstag vielerorts an ihre Belastungsgrenze, Radiosender machten gar keine Durchsagen und selbst digitale Werbetafeln an großen Ausfallstraßen zeigten entgegen der Ankündigung weiter Reklame. Sogar das Bundesinnenministerium bezeichnet den Testlauf offen als „fehlgeschlagen“.

Während der Testphase liefen Hinweise über die Digitalanzeiger der Üstra – beispielsweise in der Station Sedanstraße. Quelle: Frank Tunnat

Ausgerechnet die zentrale Warn-App Nina vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) machte um 11 Uhr schlapp und sendete oft keine Push-Nachricht. Das BBK sprach von massiven Problemen beim Modularen Warnsystem ( MoWaS), auf dem Nina basiert. Es war schlicht überlastet. Offenbar gab es trotz der langen Planungszeit Abstimmungsschwierigkeiten: Grund für die Panne war nach BBK-Angaben „eine nicht vorgesehene zeitgleiche Auslösung einer Vielzahl von Warnmeldungen über MoWaS“. Eigentlich sollte bloß der Bund auf den Knopf drücken, doch offenbar taten es auch noch zahlreiche andere Akteure. Laut Bundesinnenministerium werden die Vorgänge „jetzt umfassend aufgearbeitet“.

An Stellschrauben drehen

Auch die von der Feuerwehr Hannover genutzte Nina-Alternative Katwarn hatte es offenbar schwer. Laut manchem Nutzer kam der Alarm um mehrere Minuten verzögert. „An solch einem Tag sind zwei bis drei Minuten nicht besorgniserregend“, sagt Feuerwehsprecher Michael Hintz dazu auf HAZ-Anfrage. Insgesamt habe die App wie vorgesehen funktioniert. Doch auch die Brandschützer beobachteten Probleme bei Nina, das mit Katwarn gekoppelt werden kann. „Nun ist das System einmal stark belastet worden“, sagt Hintz. „Jetzt sind die entsprechenden Behörden wie das BBK gefragt, um an den Stellschrauben zu drehen.“

Für Irritationen sorgte auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Um 11 Uhr gab es entgegen der Ankündigung im gesamten NDR-Radioprogramm keine Testwarnung. Doch gerade für ältere Menschen stellt der Sender eine essenzielle Informationsquelle dar. NDR-Sprecher Ralf Pleßmann verweist auf Anfrage auf eine Absprache mit dem BBK. Der Sender habe im Radio auf das Verlesen der Alarmnachricht verzichtet, weil befürchtet worden sei, „dass die Meldung bei vielen Menschen für Verwirrung sorgt“. Die entsprechende MoWaS-Nachricht sei aber fehlerfrei eingegangen. Im echten Katastrophenfall werde der Alarm laut Pleßmann natürlich vorgelesen. Im Fernsehen blendete der NDR um 11 Uhr dreimal den Test „+++ Probealarm +++ Probealarm +++ Probealarm +++“ samt Hinweis auf den Test ein. Gleiches taten beispielsweise auch RTL und Kabel 1.

Der NDR blendete im laufenden Fernsehprogramm eine Laufbotschaft ein. Im Radio verzichtete der Sender allerdings auf das Verlesen der Alarmnachricht. Quelle: NDR

Nur 8 Prozent haben Katwarn

Fraglich ist allerdings, wie viele Menschen wirklich irgendetwas vom Probealarm mitbekommen haben. Allein in Hannover leben mehr als 536.400 Menschen, davon nutzen laut Feuerwehr bloß 44.300 Personen Katwarn (8,26 Prozent). Sprecher Hintz verweist deshalb auf einen Mix aus Alarmwegen im Ernstfall. Gar nicht zum Einsatz kamen beim jetzigen Test beispielsweise Lautsprecherwagen. Die neue Leitstelle soll – sobald sie in Betrieb ist – zudem direkt eine Schnittstelle zu MoWaS haben. Dann kann die Feuerwehr in der Region ohne Umwege etwa digitale Werbetafeln oder Üstra-Anzeigen ansteuern.

Sirene hat ihre Vorteile

Regionsbrandmeister Karl-Heinz Mensing bringt zudem wieder die klassische Sirene ins Spiel. „Wir brauchen ein Backup, um nicht nur einen elektronischen Kanal zu haben.“ Die Landeshauptstadt baute ihre Anlagen in den Neunziger Jahren ab, im Umland heulte es beim Warntag lediglich in Burgdorf, Burgwedel und Wennigsen. „Gerade auf Dörfern hat die Anlage aber ihre Vorteile“, sagt Mensing – jeder höre den Ton. Allerdings sei genau das auch der entscheidende Nachteil. Mensing: „Wir können keine weiteren Informationen mit übermitteln.“ Es bestehe die Gefahr, dass Bürger beim Notruf nachfragen und diesen dadurch blockieren. Deshalb müssen nach dem Test „noch mal alle Fakten auf den Tisch“, um für den kommenden Warntag 2021 entsprechende Lehren zu ziehen.

Von Peer Hellerling