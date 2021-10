Hannover

Es hört sich praktisch an: Ein fahrerloses Fahrzeug könnte in einigen Jahren Pakete und Einkäufe auf dem Dorf ausliefern. Und im Anschluss Senioren in die Stadt fahren oder Jugendliche in die Disco. Forscher der Hochschule Hannover erkunden aktuell die Chancen für so „eine Art Moia für Personen und Güter“, wie es Professor Christoph von Viebahn ausdrückt.

Die Idee: Durch eine Kombination von Personen- und Gütertransport lassen sich Shuttle-Fahrzeuge besser auslasten, unabhängig davon, ob sie mit Fahrer oder autonom unterwegs sind. Das erhöht die Wirtschaftlichkeit und macht ihren Einsatz für Unternehmen oder Kommunen erst attraktiv.

Kleinbus transportiert Kinder und Senioren

„Gerade auf dem Land sind die Wege weit. Wir könnten mit so einem Kleinbus Mobilität für Menschen ermöglichen, die sich ein eigenes Auto nicht leisten können“, sagt der Professor für Wirtschaftsinformatik. Ein multifunktionales Fahrzeug könnte morgens zehn Schüler aus Sarstedt-Hotteln in die Schule bringen, die Nachbarin zum Arzt, nachmittags Kinder zum Sportverein und abends ein Paar ins Kino. Zwischendurch liefert es den Einkauf aus dem Supermarkt aus oder transportiert Pakete vom Dorf ins Paketzentrum.

Doch wie viele Menschen in einem bestimmten abgegrenzten Gebiet haben tatsächlich Bedarf an solch einer Dienstleistung? Das versuchen die Forscher anhand von Computersimulationen zu errechnen. Dafür brauchen sie aber zahlreiche Daten. Wohin fahren die Kinder zur Schule? In welchen Orten arbeiten die Erwachsenen?

Als Modell dient die Region um Sarstedt, Nordstemmen und Schulenburg. Denn der Landkreis Hildesheim hat im Jahr 2018 rund 90.000 Menschen und damit 32 Prozent der Bevölkerung angeschrieben und zu ihrer Mobilität befragt: Fahren diese mit dem Auto, Rad, Bus oder gehen sie zu Fuß? In welche Richtung liegt ihr Ziel. Rund 26.000 Bürger antworteten. „Die Datenlage ist dadurch sehr viel detaillierter, als es in anderen Regionen der Fall ist“, sagt von Viebahn. Andere ergänzende Daten müssen die Wissenschaftler noch erfassen.

Lohnt sich der Shuttle?

In ihren Berechnungen wollen sie darstellen, wie lange Menschen auf einen Shuttle warten müssten oder wer ihn nutzen würde. Besteht Bedarf, sich Lebensmittel liefern zu lassen? „Wir gehen davon aus, dass es gut funktionieren könnte“, sagt der Professor. Solange solch ein Kleinbus mit Fahrer unterwegs ist, müsste die Nachfrage groß genug sein, damit Mitarbeiter in Vollzeit mit Tarifvertrag beschäftigt sind, betont von Viebahn.

Ein autonomer Shuttle stellt wieder andere Probleme. „Ein Fahrer sucht die richtigen Pakete heraus und trägt sie an die gewünschte Stelle.“ Das klappt mit einem fahrerlosen Gefährt dann nicht mehr. „Wir stellen auch dar, was zu welchem Zeitpunkt möglich sein wird“, erklärt der Wirtschaftsinformatiker.

Die Hochschule Hannover hat bereits ein Vorläuferprojekt mit der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS) abgeschlossen. Das Bundesverkehrsministerium gab dafür rund 100.000 Euro. In den kommenden drei Jahren erhalten die Projektpartner 1,6 Millionen Euro.

Von Bärbel Hilbig