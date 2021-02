Hannover

Die große Mehrzahl der Schüler muss im Lockdown weiter zu Hause lernen. Die einzige Chance auf so etwas Ähnliches wie Unterricht in der Klasse bieten die gelegentlichen Videokonferenzen mit den Lehrkräften. Dabei kommt es, wenn alles gut läuft, zu Gesprächen und direktem Austausch. Doch in manchen Fällen sind offenbar auch Eltern mit im virtuellen Klassenraum – und wollen mitreden.

„Bei Videokonferenzen sehen Lehrkräfte häufiger Eltern im Bild, weil diese oft technische Unterstützung leisten müssen. Das beschränkt sich nicht auf Grundschüler“, berichtet Maren Kaminski von der Lehrergewerkschaft GEW Region Hannover. Wegen der immer wieder auftretenden technischen Schwierigkeiten sei das manchmal gar nicht zu vermeiden.

Eltern sagen im Video-Unterricht Lösungen vor

Doch es gibt auch Eltern, die die Lage als Chance sehen und selbst aktiv in den Online-Unterricht eingreifen. So erlebte ein Lehrer an einer Integrierten Gesamtschule, dass die Mutter eines Schülers ihn plötzlich fragte: „Warum nehmen Sie mein Kind nicht dran?“ Mehrere Lehrkräfte berichteten in einem GEW-Arbeitskreis zum Digitalen Lernen von ähnlichen Vorfällen. So komme es auch vor, dass Eltern ihren Kindern die richtige Antwort vorsagen. Alles Dinge, die im normalen Schulunterricht im Klassenraum undenkbar wären.

Ein anderer Fall: Zwei Schüler streiten sich, eine Mutter ergreift Partei für ihr eigenes Kind. „Das macht den Unterricht natürlich schwieriger, weil die Lehrkräfte sich plötzlich mit einer Person beschäftigen müssen, die dort nicht hingehört“, sagt Christian Hoffmann, GEW-Sprecher Niedersachsen. Wenn mehrere Eltern sich als Zaungäste einmischten, könne ein heilloses Chaos entstehen.

Hoffmann sieht solche Interventionen von Vätern oder Müttern vor allem aus pädagogischer Sicht kritisch. „Eltern nehmen ihrem Kind damit die Möglichkeit, einen Konflikt selbst mithilfe des Lehrers anzugehen.“ Die Schule sei schließlich eigentlich der Raum, in dem Kinder und Jugendliche sich selbstständig entwickeln sollten.

Mitschnitte vom Unterricht sind nicht zulässig

Unter Lehrkräften besteht außerdem die Befürchtung, dass Eltern die virtuelle Unterrichtsstunde mitschneiden oder auch live streamen. Und danach mit dem Anschauungsmaterial Diskussionen über das pädagogische Vorgehen anfangen. Rechtlich gesehen sind solche Aufnahmen nicht zulässig. Schüler und Lehrer haben ein Recht am eigenen Bild, Fotos oder Videoaufnahmen ohne Zustimmung sind verboten. „Der Unterricht ist keine Show, die öffentlich aufgeführt wird“, betont der GEW-Sprecher.

Die GEW wünscht sich deshalb vom Kultusministerium Aufklärung, da manche Familien sich womöglich mit Fragen zu Datenschutz und Persönlichkeitsrechten bisher nicht auseinandergesetzt haben. „Durch den Online-Unterricht ist eine neue Situation entstanden. Minister Tonne könnte in seinem nächsten Brief an die Eltern auf die rechtliche Lage hinweisen“, sagt Hoffmann.

Von Bärbel Hilbig