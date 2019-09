Hannover

Die Frage, von der Gerhard Kupper glaubte, sein Leben hänge von der richtigen Antwort ab, lautete: Wie werde ich endlich meine Homosexualität los? Diese Neigung zu Männern, die er unterdrückte und von der er als christlich geprägter Mensch dachte, dass sie eine schwere Sünde ist. Im Alten Testament steht es ja geschrieben: „Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau; es ist ein Gräuel.“

Wie konnte das falsch sein, Gottes Wort? Kupper wollte diese Sünde aus seinem Körper und Geist ausradieren. Er wollte normal sein, oder das, was andere und er selbst dafür hielten, und diesen angeblich schmutzigen, unreinen Teil seiner Persönlichkeit ausradieren. Es ist nicht gelungen. „Zum Glück“, sagt Gerhard Kupper heute. Kupper hat sich selbst davon überzeugt, dass er nichts zu verbergen hat, nichts ist schmutzig. Er ist schwul. Nach einem langen und schmerzhaften Weg ist das für ihn sehr in Ordnung.

Er ist inzwischen 67 Jahre alt, ein großer Mann von knapp zwei Metern, trägt die Haare kurz geschoren und links einen Ohrring. Kupper spricht mit leiser Stimme, doch als sich an den Nebentisch im Café eine Runde älterer Damen zu Kaffee und Torte setzt, senkt er seine Stimme nicht. Es macht ihm nichts aus, dass Fremde mithören könnten. Und natürlich spitzt mancher Gast bei dieser Geschichte die Ohren.

Er nahm die Bibel beim Wort

„Ich habe meine Neigung früher völlig versteckt. Begegnungen mit anderen Männern hatten für mich immer etwas Erotisches, aber schwule Kontakte hatte ich nie“, erzählt Kupper. Ihm gefiel, wie offen Homosexuelle lebten, die sich alle Freiheit nahmen. „Es hat mich gereizt, aber ich habe es mir verboten“, denn da war immer die Stimme seines Glaubens. Er nahm die Bibel beim Wort, und so wurde auch in seiner freikirchlich-evangelikalen Gemeinde gepredigt. Homosexualität galt als Krankheit, ein Gräuel. Das Versprechen war, sie zu heilen, der Patient musste nur die richtige Methode anwenden.

Gerhard Kupper beschreibt sich selbst als konservativen Menschen. So wurde er erzogen, und seine Eltern hätten ihn wohl aus dem Haus geworfen, hätte er ihnen von seiner Homosexualität erzählt. Er heiratete, bekam mit seiner Frau zwei Töchter und machte in der Bundeswehr als Berufsoffizier Karriere. Doch der Widerspruch in ihm verstummte nicht. Er war schwul, aber vor sich selbst durfte er es nicht sein. „Was ich für mich empfand, war Sünde.“ In einer Zeitschrift evangelikaler Kirchen las er von Seminaren, deren Leiter Heilung in Aussicht stellten. Kupper, Ehemann, Vater und Soldat, war 27 Jahre alt und hoffte endlich auf ein Leben in Reinheit. Im Winter 1989 fuhr er einige Wochenenden nach Schloss Reichenberg im Odenwald. Nur seine Frau wusste davon.

Schloss Reichenberg im Odenwald: Forschen nach dem inneren Kind. Quelle: Presse03/Wikicommons

Die sogenannte Konversionstherapie bestand darin, dass die Teilnehmer sich auf der Suche nach ihrem inneren Kind machen sollten, methodisch ging es dort nach der „Hyperdramatisierung“ des Psychologen Gerard van den Aardweg zu. Sie forschten nach einer gestörten Beziehung zu ihren Eltern, die Ursache einer gebrochenen Kindheit sei. Kupper erfuhr, dass es in der Diagnose „im Grunde um einen psychischen Defekt ging, eine Neurose“. Das psychisch verletzte Kind beklage sich selbstmitleidig über seine Behandlung durch Mutter und Vater.

Die Trennung vom gebrochenen Kind

Die Probanden sollten lernen, sich von diesem gebrochenen Kind zu trennen und homosexuelle Gedanken abzuwehren, „wir sollten diesem Kind sagen: Deine Zeit ist abgelaufen, ich bin jetzt ein starker Mann nach Gottes Willen.“ Im Seminar berichteten Teilnehmer nach Bibelstudium und Selbsterforschung von ihren Erkenntnissen, und sie waren gehalten, als eine Art Hausaufgabe, in der Gemeinde vertraute Gesprächspartner zu finden. Hilfe von außerhalb war unerwünscht, alles sollte im System Kirche bleiben. Warum Konflikte mit Eltern geradewegs zu Homosexualität führen sollten, versteht Kupper selbst nicht mehr.

Was ihm heute merkwürdig vorkommt, erschien ihm damals durchaus seriös. Erst 1992 etwa strich die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) Homosexualität aus ihrem Katalog der Krankheiten. Die Seminarleiter selbst schienen ihm kenntnisreich zu sein. Doch irgendwann dachte er nach. Auf Schloss Reichenberg stellte sich heraus, dass alle Teilnehmer von ähnlichen Erlebnissen erzählten. Brüche im Lebenslauf, Konflikte mit den Eltern. „Und wer hat die nicht?“, fragte sich Kupper, „da müssten ja fast alle Menschen schwul sein.“

Kruzifix vor dunklen Wolken: Alles sollte im System Kirche bleiben. Quelle: Felix Kästle/dpa

„Outing gut vorbereiten“

Kupper brach ab, er kam nicht weiter, die Gedanken an Männer verschwanden nicht, die Idee, eine sexuelle Orientierung heilen zu wollen, erwies sich als fundamentalistischer Irrweg. Seine Frau bestärkte ihn nicht und suchte die Schuld bei ihrem Mann. „Sie glaubte, dass ich nicht genug gebetet hätte, denn sonst hätte mich ja Gott auf den richtigen Weg geführt.“

Nach diesem Verständnis ist nicht die Vorstellung religiös begründeter Reinheit falsch, sondern der Mensch, der dieser fundamentalistischen Norm nicht genügt. Ein Druck, dem Kupper nicht standhielt. Seminare, die heilen wollten, wer nicht krank war, führten ihn in eine Depression. Kupper erzählt leise von diesen schwierigen Jahren: „Ich hatte weiter das Gefühl, in Schuld und Sünde zu leben und gegenüber meiner religiösen Überzeugung versagt zu haben. Wenn man Selbstzweifel hat und etwas läuft nicht idealtypisch, bezieht man es auf sich. Bei mir führte es zu der Frage, ob ich als Mensch überhaupt etwas wert bin.“

Inzwischen geht es ihm gut. Er hat keinen Partner, und es muss nicht unbedingt sein. Von seiner Frau ist er längst getrennt, seit die Kinder alt genug sind. Er ist in keiner Kirche. An seine persönliche Geschichte hat er sich wieder erinnert, nachdem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) durchsetzen will, Konversionstherapien bald zu verbieten. Gerhard Kupper hilft bei der Beratungsstelle „Andersraum“ Homosexuellen. Die Gesellschaft ist liberaler geworden, aber er würde keinem schwulen Mann raten, sich unvorbereitet zu outen, nötig wären Menschen, die einem zur Seite stünden. Er glaubt, dass Homophobie noch immer zu unberechenbar auftritt.

Spahn plant Verbot von Konversionstherapien Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) will mit einem Gesetz sogenannte Konversionstherapien verbieten. Dabei handelt es sich um Angebote, Homosexualität wie eine Krankheit zu „heilen“. Der Minister sagte, Homosexualität sei keine Krankheit und daher auch nicht behandlungsbedürftig. Das geplante Gesetz, das vom Justizministerium vorgelegt werden muss, richtet sich besonders gegen radikale christlich-evangelikale Gruppen, Psychotherapeuten und Ärzte, die entsprechende Therapien anbieten. Zwei von Spahn im Juni vorgestellte Gutachten kommen zu dem Schluss, dass ein Verbot von Konversion- und Reparativtherapien medizinisch geboten und strafrechtlich möglich sei. Nach einer Schätzung der Magnus-Hirschfeld-Stiftung wird bei jährlich 1000 Menschen in Deutschland versucht, eine homosexuelle Neigung zu „therapieren“.

Von Gunnar Menkens