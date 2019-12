Hannover

Unrechtmäßige Honorare: Das Sprengel-Museum hat Angestellten jahrelang zusätzlich Geld bezahlt, ohne Steuern und Abgaben zu entrichten – doch wie kam es überhaupt zu diesem Vorgehen? Die Unregelmäßigkeiten, die jetzt die Staatsanwaltschaft beschäftigen, sind offenbar durchgehend während Veranstaltungen entstanden, die vor allem außerhalb der Öffnungszeiten abends im Haus stattfanden. Organisationen wie etwa der Freundeskreis des Sprengel-Museums, aber auch Wirtschaftsverbände oder Kulturvereine, mieten für ihre Veranstaltungen den Calder-Saal oder andere Räume und lassen sich dann oft auch von Museumsmitarbeitern die Ausstellungen zeigen. Diese Mitarbeiter sind bei der Stadt Hannover angestellt.

Veranstaltungen im Sprengel-Museum wichtig fürs Museumskonzept

„Diese Veranstaltungen sind extrem wichtig für das Museum und ausdrücklich Teil des Museumskonzepts“, sagt Stefan Becker, der Vorsitzende des Freundeskreises Sprengel-Museum. „Nur so lassen sich neue Zielgruppen für das Museum erschließen, die tagsüber während der Öffnungszeiten nicht ins Museum kommen.“

Dafür würden aber sowohl Mitarbeiter für die Wach- und Schließdienste benötigt wie auch pädagogische und künstlerische Mitarbeiter des Museums. Die Kosten für diese Personaleinsätze werden den Veranstaltern in Rechnung gestellt – bei der Stadt aber wurden sie als Honorare an die festangestellten städtischen Mitarbeiter ausgezahlt, was offenbar gegen das Sozialversicherungs- und Steuergesetz verstößt. „Es ist extrem ärgerlich, dass es in diesem Bereich jetzt zu finanziellen Unregelmäßigkeiten gekommen ist“, sagt Becker. „Aber es ist umso besser, dass das jetzt aufgeklärt wird.“

Staatsanwalt: Wir stehen am Anfang der Ermittlungen

Hannovers Erster Staatsanwalt Oliver Eisenhauer bestätigte am Mittag gegenüber der HAZ, dass die Behörde in die Ermittlungen eingebunden ist. „Wir stehen aber ganz am Anfang und warten jetzt erstmal ab, was die Überprüfung des Vorgangs durch die Rentenversicherung ergibt.“ Das Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen könne nach Paragraf 266a des Strafgesetzbuches mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden. Allerdings sei derzeit völlig unklar, ob Vorsatz vorliege und welche Dimension die Tat habe.

Liegt Scheinselbstständigkeit vor?

Für die Staatsanwaltschaft geht es im Kern um die Frage, ob bei den Honorarzahlungen Scheinselbstständigkeit vorliegt. Der Gesetzgeber hat dazu keine klaren Regelungen getroffen. Allerdings hat sich durch die Rechtssprechung ein Kriterienkatalog entwickelt. In dem geht es etwa um die Fragen, ob die Beschäftigten weisungsgebunden arbeiten, ob sie in wirtschaftlicher Abhängigkeit vom Auftraggeber wirtschaften und ob es mehrere Auftraggeber gibt – all das dürfte bei den Festangestellten des Sprengel-Museums eher für Scheinselbstständigkeit sprechen.

Die Zahl der Taten dürfte zudem hoch sein: Rechtlich gilt jeder Abrechnungsmonat als einzelne Tat, bei neun Jahren handelt es sich also um mehr als 100 Monate. Zunächst liege die Prüfung jetzt aber beim Sozialversicherungsträger, sagt Staatsanwalt Eisenhauer. Auf Grundlage der dortigen Ermittlungen werde dann die Strafverfolgungsbehörde aktiv.

