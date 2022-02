Hannovers Luxushotel Luisenhof will ein kleines Grundstück auf seinem Areal kaufen, das der Stadt gehört und bisher per Erbpacht vergeben wurde. Seit zwei Monaten zögern die Grünen eine Entscheidung über den Verkauf hinaus – jetzt stehen die Pläne gar nicht erst auf der Tagesordnung des Wirtschaftsausschusses.

Kastens Hotel Luisenhof will in den kommenden Jahren viel Geld in die Modernisierung investieren. Quelle: Michael Thomas