Hannover

Am Ende heben alle den Finger – nach monatelanger Verzögerung hat der Wirtschaftsausschuss des Rates am Freitag in vertraulicher Sitzung grünes Licht für den Verkauf eines städtischen Grundstücks an Kastens Hotel Luisenhof gegeben. Die Fläche befindet sich auf dem Hotelgelände und ist baulich mit dem Hotel verbunden. Der Verkaufspreis beträgt rund eine Million Euro. Die Grünen hatten zuvor die Entscheidung immer wieder vertagt. Zeitweise standen die Pläne gar nicht mehr auf der Tagesordnung des Ausschusses.

CDU: Posse beschädigt Investitionsklima in Hannover

„Das Investitionsklima in Hannover wurde durch diese Posse schwer beschädigt“, kritisiert CDU-Wirtschaftspolitiker Jesse Jeng. Das sieht auch sein Kollege von der FDP, Patrick Döring, so. „Das Vertrauen von ansiedlungswilligen Unternehmen wird durch den Vorgang nicht erhöht, dessen müssen sich SPD und Grüne bewusst sein“, sagt Döring. Die SPD begrüßt den Beschluss. „Das ist eine Entscheidung für die Weiterentwicklung des Hotels. Sie gibt dem Hoteleigentümer Planungs- und Rechtssicherheit“, sagt SPD-Wirtschaftsexperte Florian Spiegelhauer.

Luisenhof will kräftig in Modernisierung investieren

Bis zum Ende vergangenen Jahr war das nur 435 Quadratmeter große Grundstück an den Hoteleigentümer, die Familie Sdralek/Kasten, verpachtet. Der Pachtvertrag lief nach 70 Jahren aus und die Familie signalisierte der Stadt, die Fläche erwerben zu wollen. Hintergrund war unter anderem, dass die Familie in den kommenden Jahren 3,6 Millionen Euro in die Modernisierung des Fünf-Sterne-Superior-Hotels investieren will. Ein Kredit ist deutlich leichter zu bekommen, wenn das gesamte Grundstück in Händen des Unternehmens liegt und keine Teilfläche herausfällt.

Dem Argument konnte auch die Stadtverwaltung folgen, nicht aber die Grünen. Sie argwöhnten unter anderem, dass die Stadt das Grundstück unter Wert verkauft. Zudem gab es in der Fraktion grundsätzliche Bedenken. Die Stadt solle weniger Immobilien veräußern und mehr Flächen per Erbpacht vergeben, hieß es. Auf diese Leitlinie hatten sich Grüne und SPD auch in ihrer Koalition geeinigt. CDU und FDP kritisierten, dass im Falle des Teil-Grundstücks auf dem Hotelgelände andere Optionen als ein Verkauf wenig Sinn ergeben.

Viele prominente Besucher Hannovers residierten im Hotel Luisenhof, etwa der Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger. Quelle: Rainer Dröse

Ritschel legt neues Gutachten zum Verkaufspreis vor

Der Streit ist eine erste Bewährungsprobe für Wirtschafts- und Umweltdezernentin Anja Ritschel (Grüne). Um zu einer Lösung beizutragen, hat sie nach Informationen der HAZ einen externen Gutachter beauftragt, den Verkaufspreis noch einmal zu beurteilen. Ergebnis: Der Gutachter kommt am Ende seiner Rechnung auf die nahezu gleiche Summe von rund einer Million Euro wie die Experten der Verwaltung. „Es ist schon bemerkenswert, dass die Dezernentin ein teures Gutachten in Auftrag gibt und damit indirekt die Kompetenz ihrer Experten anzweifelt“, heißt es aus der Opposition.

Aber damit scheint Ritschel ihren Parteifreunden im Rat eine Brücke gebaut zu haben, doch noch für den Grundstücksverkauf stimmen zu können, ohne das Gesicht zu verlieren. Wie viel das Gutachten gekostet hat, ist nicht bekannt.

Von Andreas Schinkel