Alt-Kanzler Gerhard Schröder feierte dort seinen 65. Geburtstag, US-Präsident Barack Obama wohnte in einer 80-Quadratmeter-Suite – das Seefugium gehörte zu den ersten Hoteladressen im Raum Hannover. Seit Dienstag ist die Residenz in Isernhagen geschlossen. Die Website des Hotels ist bereits abgeschaltet, auf der Facebookseite verabschieden sich Geschäftsführerin Bettina Schmidt und Betriebsleiter Maik Conen von ihren Kunden. „Nach knapp vier Jahren schließt sich die Tür des Seefugiums“, schreiben die beiden auf Facebook. Das Hotel sei verkauft worden.

Obama bedankte sich für „wundervollen Aufenthalt“

Im Januar 2016 hatten Schmidt und ihr damaliger Kollege Christopher Bothe das Tagungshotel am See erworben. Kurz danach nahm der Secret Service das Gelände in Augenschein und war zufrieden. Das abgeschiedene Hotel eignete sich hervorragend für die Unterbringung des US-Präsidenten. Obama reiste anlässlich der Messe-Eröffnung an, zudem wollte er für das umstrittene Freihandelsabkommen TTIP werben. Im Gästebuch des Seefugiums bedankte sich Obama für den „wundervollen Aufenthalt“.

Der Aufenthalt des US-Präsidenten war für das Seefugium beste Werbung. Viele internationale Gäste beherbergte das Hotel danach. Doch jetzt ist Schluss. Nach Informationen der „Neuen Presse“ soll das Anwesen zur Firmenzentrale eines mittelständischen Unternehmens werden.

