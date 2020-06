Hannover

Wer noch keine Urlaubsreise im Corona-Sommer gebucht hat, der wird jetzt vielleicht vor der Haustür fündig. Mehr als 30 Hotels in Hannover und den Umlandstädten beteiligen sich an der Aktion „Zu Gast in Deiner Stadt“ – und dieses Jahr läuft der Aktionszeitraum sogar einen guten Monat lang. Ab Mittwoch, 17. Juni, 10 Uhr, kann gebucht werden, Start der Aktion ist am 1. Juli.

Hotels öffnen sich für Nachbarn

Die meisten Hotels stehen aktuell ohnehin leer, weil alle Großveranstaltungen ausfallen. Da liegt es nahe, dass die Betreiber gerne bereit sind, ihren Nachbarn Sonderrabatte zu gewähren. Das Prinzip ist vielen schon bekannt, denn seit 2015 haben nach Angaben der Marketinggesellschaft HMTG mehr als 3500 Bewohner aus Stadt und Umland mitgemacht. Die Kosten liegen bei 20 Euro pro Hotelsternkategorie für eine Übernachtung im Doppelzimmer und Frühstück für zwei. Für 10 Euro Aufpreis kann erstmals auch ein Kind mitkommen ins Dreierzimmer.

Jedes Jahr ein Euro teurer

20 Euro pro Hotelstern – damit ist das Projekt wie jedes Jahr wieder um einen Euro teurer geworden, 2016 waren es noch 16 Euro. Trotzdem: Wer in Hannovers einzigem Fünf-Sterne-Hotel, Kastens Hotel Luisenhof, nächtigen will, zahlt für zwei Personen nur 100 Euro. Der Vergleich ergibt: Im Schnitt kostet ein Doppelzimmer im Juli dort 154 Euro – ohne Frühstück. Übernachtungen können zum Beispiel auch im neuen Intercity-Hochhaushotel hinterm Hauptbahnhof gebucht werden oder im urbanen Me-and-All-Hotel am Aegi, das erst vor wenigen Wochen eröffnet hat. Aber auch zahlreiche Hotels im Umland machen mit.

„Heimat als Urlaubsort“

Für die Hoteliers sei die Aktion „ein starkes Zeichen und eine tolle Möglichkeit, die Qualität, die Zuverlässigkeit und die Gastfreundschaft unserer Hotellerie zu präsentieren“, sagt HMTG-Chef Hans-Christian Nolte: „Ich lade alle Regionsbewohner herzlich ein, sich persönlich davon zu überzeugen und ihre Heimat als Urlaubsort zu erleben.“

Buchbar ist das Angebot nur, wenn mindestens einer der Übernachtenden seinen Wohnsitz in der Region Hannover hat. Denkbar sei auch, verschiedene Hotelnächte zu einer Art Regionshopping zu kombinieren, sagt HMTG-Sprecherin Maike Scheunemann. So kann man etwa erst am Steinhuder Meer schlafen, dann eine Stippvisite in der Landeshauptstadt mit Kulturangeboten kombinieren und anschließend im Umland eine Unterkunft direkt am Wanderweg nutzen. Die regionale Marketinggesellschaft bietet zudem Möglichkeiten, die Übernachtungen mit Erlebnissen zu kombinieren. Für einen geführten Altstadtrundgang etwa gibt es Rabatte, wenn er mit der Übernachtung zusammen gebucht wird.

Die Aktion „Zu Gast in deiner Stadt 2020“ ist ab Mittwoch, 17. Juni, buchbar im Internet unter visit-hannover.com/zugast

Von Conrad von Meding