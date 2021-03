Hannover

Hannovers Hotellerie schlägt Alarm. Wenn nicht kurzfristig regionale Unterstützungspakete geschnürt würden, dann gingen bereits in diesem Jahr in etlichen Beherbergungsbetrieben die Lichter aus, warnt Kirsten Jordan, Geschäftsführerin des örtlichen Gastgewerbeverbands Dehoga. „Die Branche liegt in Trümmern“, sagt Congress-Hotel-Direktor Cord Kelle, Sprecher der lokalen Degoga-Hotels.

Hotels in Hannover: Schließungen stehen bevor

Im vergangenen Corona-Jahr hat die Branche mit ihren 281 Hotelbetrieben regionsweit nur 2,1 Millionen Übernachtungen gezählt. Das ist weniger als die Hälfte des Vorjahres, als mit 4,3 Millionen ein Rekord erzielt wurde, und entspricht nach Angaben der regionalen Wirtschaftsförderung dem Stand aus der Vor-Expo-Zeit.

Eine Pleitewelle bei den Hotels hätte starke Folgen auf dem regionalen Arbeitsmarkt. Zwischen Wedemark und Pattensen, zwischen Neustadt und Uetze zahlt die Hotelbranche rund 30.000 Beschäftigten Lohn aus. Bisher gleicht der Staat noch viel über Kurzarbeitsgeld aus. In der zweiten Jahreshälfte aber werde sich die Situation zuspitzen, warnt Dehoga-Regionalchef Jörg Lange. Von Juli an werde nur noch die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge vom Bund übernommen. Was das für Unternehmen und Mitarbeiter bedeute, könne sich „jeder ausrechnen“.

Zimmerauslastung bei 15 Prozent

Der Lockdown ist auf ungewisse Zeit verlängert. Ob Geschäftsreisen, Kongresse und Messen, die in Hannover den Löwenteil der Branchenumsätze bestreiten, überhaupt je wieder zum alten Niveau zurückfinden, ist unklar. Im Januar und Februar habe die Zimmerauslastung bei durchschnittlich 15 Prozent gelegen, sagt Geschäftsführerin Jordan. Damit stagniere die Buchungsquote „quasi bei Null“.

Direkt vor dem ersten Shutdown eröffnet: Das Intercityhotel an der Raschplatz-Hochstraße unter Geschäftsführer Thomas Nixdorf hat bisher nicht einmal einen Monat Regelbetrieb erlebt. Quelle: NANCY HEUSEL

Etwa 1,3 Milliarden Euro Umsatz generieren Hotellerie und Gastronomie in normalen Jahren. Hinzu kämen Umsätze im Einzelhandel, im Nahverkehr und etwa im Taxigewerbe. Angesichts dieser Zahlen ärgert sich der Dehoga-Regionalvorsitzende, dass „niemand spürbar zuhört“. Oberbürgermeister Belit Onay habe es „in einem Jahr immerhin geschafft, sich eine halbe Stunde mit uns zusammenzusetzen“, stichelt Lange. Bei den regelmäßigen Runden mit den Wirtschafts- und Tourismusbereichen im Rathaus gebe es stets das gleiche Signal: „Man sei nicht in der Lage, an den Rahmenbedingungen etwas zu ändern.“

Der Dehoga erwarte ein gemeinsames Bekenntnis der Regionskommunen zum Gastgewerbe und eine „spürbare finanzielle Unterstützung“, um den Standort Hannover zu stärken. Gelinge ein gemeinsamer Kraftakt nicht, würden Häuser schließen und viele Menschen in Arbeitslosigkeit entlassen.

Einige Hotels waren noch nie im Normalbetrieb

Stylisches Hotel am Aegi: Lisa Edelmann ist neue Direktorin des -Me-and-all- Hotels der Lindner-Gruppe, das seit der Eröffnung 2020 noch nie den Regelbetrieb erlebt hat. Quelle: Ilona Hottmann

Bis zum Beginn der Krise waren in Hannover rund 20 neue Hotelprojekte geplant. Wie viele davon umgesetzt werden, ist angesichts des Buchungsdesasters aber völlig offen. Ein Großprojekt an der Schmiedestraße ist gestoppt. Im ehemaligen Maritim-Grandhotel gegenüber vom Rathaus tut sich weiterhin nichts Sichtbares. Und einige zur Krise frisch eröffnete Häuser wie das Intercity-Hochhaushotel hinterm Hauptbahnhof oder das Me-and-all-Hotel am Aegi haben noch keinen Monat Regelbetrieb erlebt.

So geht es den Hotels in Hannover: Zwei Beispiele

Grandhotel Mussmann: „Wollen bald wieder öffnen“ „Wir haben geschlossen“, sagt Veit Pagel, Direktor im Grandhotel Mussmann gegenüber vom Hauptbahnhof: „Es hat ja keinen Zweck, für fünf oder zehn Gäste ein gesamtes Haus offen zu halten: Allein die Stromkosten wären fast höher als die Umsätze.“ Pagel ist so etwas wie der Grandseigneur der hannoverschen Hotelszene. Sein Haus hatte er mal trotzig mit jeweils sechs glänzenden Sternen beidseitig vom Eingang versehen, um zu zeigen, dass sein Anspruch mindestens so hoch ist wie in einem offiziellen Fünfsternehotel. Nach einem Prozess musste er sie überkleben. Dass das Haus stets pikobello ist, werde ihm jetzt zum Verhängnis, sagt er selbstironisch: „Ich kann die Schließzeit nicht mal für kleine Renovierungen nutzen: Es ist alles auf Stand.“ Seit Mitte Dezember ist das Hotel geschlossen. Anfragende Gäste werden in befreundete Nachbarhotels wie Kastens Luisenhof weitergelotst. Trotzdem hat Pagel von den gut 40 Mitarbeitern niemanden entlassen und bei den unteren Lohngrupen das Kurzarbeitergeld aufgestockt. „Als Unternehmer hat man schließlich Verantwortung“, sagt Pagel. Er hofft, eine Woche nach Ostern wieder öffnen zu können. Dass die Impfungen so schleppend vorankommen, sei „ein Armutszeugnis für Niedersachsen“. Für die Innenstadt wünsche er sich mehr Engagement aus der Rathausspitze, sagt Pagel: „Wir müssen uns wappnen für die Zeit nach der Krise.“

Hotel Auszeit: „Wir halten durch“ „Wir haben geöffnet“, sagt Ulrike Hornig vom Hotel Auszeit in Isernhagen. Touristische Reisen sind zwar verboten, Geschäftsreisen gibt es kaum noch. „Aber wir haben das Glück, dass die Baufirmen viel zu tun haben und ihre Handwerker bei uns unterbringen.“ Leicht sei es trotzdem alles nicht. Das kleine, gemütliche 27-Zimmer-Hotel, das sie seit 2015 gemeinsam mit Uta Wadehn betreibt, ist derzeit zu etwa 25 bis 30 Prozent ausgebucht mit Handwerkern, Gärtnern und einzelnen Geschäftsreisenden. An den Wochenenden ist es geschlossen. „Normalerweise haben wir übers Jahr gerechnet eine Auslastung von 70 bis 80 Prozent, und die brauchen wir auch“, sagt Hornig. Immerhin: Die November- und Dezemberhilfen sind bereits geflossen, „da haben wir echt Glück gehabt“, sagt die 58-Jährige. Seit sie jetzt gelesen hat, dass die aktuellen Hilfen wegen Betrugsvorwürfen zunächst ausgesetzt sind, ist sie in Sorge: Ohne Unterstützung vom Staat geht es eben derzeit nicht. Und auch nicht ohne die Beschäftigten. „Wir haben ein tolles Team, alle halten zusammen“, sagt Hornig. Alle sind in Kurzarbeit, aber nicht zu 100 Prozent. Die drei Zimmermädchen rotieren tageweise, die Auszubildende wird weiterbeschäftigt, in der Küche wird Frühstück zum Mitnehmen zubereitet. „Wir halten durch“, sagt Hornig: „Wir machen unseren Beruf schließlich aus Leidenschaft.“

Von Conrad von Meding