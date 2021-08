Hannover

Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch zwei gestohlene Autos in Groß-Buchholz entdeckt. Der VW Golf und ein VW Caddy waren am Wochenende des 14. und 15. August vom Gelände einer Werkstatt an der Hohen Straße in Linden-Mitte entwendet worden.

Allerdings verlief der Einsatz für die Streifenwagenbesatzung nicht ohne Komplikationen. Im Bereich des Kosselhofs stießen die Beamten auf den gestohlenen Golf samt drei Insassen. Als die Polizei das Auto kontrollieren wollte, ergriff der Fahrer die Flucht. Dabei rammte er erst den Streifenwagen sowie einen Opel Zafira und einen Fiat Ducato, die beide am Straßenrand geparkt waren. Dann fuhr der Golf in die Meitnerstraße. Dort stiegen zwei Insassen aus und flüchteten zu Fuß.

16.500 Euro Schaden

Auf dem Beifahrersitz blieb ein 18-Jähriger sitzen. „Eine Befragung erbrachte keinen Verdacht, dass der junge Mann an dem Diebstahl des Fahrzeugs beteiligt gewesen sein könnte“, sagt Michael Bertram von der Polizeiinspektion Hannover. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 18-Jährige gehen.

Um die flüchtigen Verdächtigen zu finden, setzten die Beamten auch einen Hubschrauber ein. Die Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Allerdings stießen die Polizisten auf den gestohlenen Caddy. Bei der Karambolage des Golf-Fahrers zuvor wurde niemand verletzt. Allerdings entstand ein Schaden von rund 16.500 Euro an den beschädigten Autos.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet nun bei der Suche nach den beiden Verdächtigen um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter Telefon (0511)1093217 zu melden.

Von Manuel Behrens