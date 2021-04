Hannover

Die Ratslistenplätze stehen fest. Am Sonnabend haben 146 Delegierte im Arminia-Stadion über die Besetzung der Ratslisten für die Kommunalwahl im September abgestimmt. Im Wahlbereich Kirchrode-Bemerode-Wülferode führt Hülya Iri die Liste an, gefolgt von Bernd Rödel und Anne-Maria Gahbler. So hatte der SPD-Ortsverein zuvor per Videokonferenz und mit elektronischem Wahlsystem ebenfalls abgestimmt.

Bei der vorausgegangenen Wahl des SPD-Ortsvereins Kirchrode-Bemerode-Wülferode hatte sich die Ratsfrau und Bezirksratsfrau Hülya Iri mit 48 Stimmen gegen den langjährigen Bezirksbürgermeister Bernd Rödel durchgesetzt, der 19 Stimmen erreichte.

In der nächsten Legislaturperiode will Iri sich für die Weiterentwicklung des Stadtbezirks Kirchrode-Bemerode-Wülferode und den Kronsberg stark machen, teilt die Integrationsmanagerin mit. Weitere Themen wie Bildung, Wirtschaft oder sozialer Wohnungsbau, aber auch die Integration seien ihr wichtig.

Von Lisa Eimermacher