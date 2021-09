Nordstadt/Linden-Süd

Der Roboter Franka hält mit seinem Greifer ein Sieb und schüttelt Mehl in einem Sieb. Mehrere Schülerinnen stehen daneben und betrachten stolz ihren Programmiererfolg. „Franka kann noch nicht alles machen beim Backen: Flüssigkeiten sind zum Beispiel zu gefährlich“, erzählt Clara (12). Die Schülerinnen haben im Zentrum für Robotik und Gesundheitswesen im Nordstadtkrankenhaus an einem Kurs teilgenommen. Heute präsentieren sie ihre Ergebnisse.

Das Kneten des Teigs übernimmt der Roboter

Die Schülerinnen bereiten die Zutaten vor. Für den Teig ist dann der Roboter zuständig. Ein paar Minuten in der Mikrowelle, dann können die Zuschauer den „Roboter-Brownie“ probieren. Clara gefällt die Arbeit mit dem Roboter: „Das ist ganz anders als in der Schule. Hier kann man richtig kreativ sein“, sagt sie. Die Bildungsoffensive „Robonatives“ wird von der gemeinnützigen Stiftung „Robokind“ betrieben mit dem Ziel, Menschen fit für eine Welt zu machen, in der Roboter immer mehr Aufgaben übernehmen.

Melina (11) und Finnja (13) arbeiteten sehr engagiert seit 2020 an ihren Entwürfen. Quelle: Villegas

„Robokind“ hat bei dem Projekt mit der Initiative Forschergeist e.V. zusammengearbeitet, die größtenteils über die Humboldt-Schule zwölf interessierte Schüler und Schülerinnen vermittelt hat. Die Lehrerin Wiebke Kontzog von der Humboldt-Schule hat diese Schüler dafür begeistern können, nach Schulschluss zu lernen, mit Industrierobotern umzugehen. Sie sagt: „Das ist die Zukunft. Unsere Kinder sollten sehr früh angstfrei damit in Berührung kommen. Das hier ist nicht so schwer, das kann man schnell lernen und es macht Spaß“. Über den Masterplan Digitalisierung hat ihre Schule sich auf Fördergelder beworben, von denen die Humboldt-Schule zwei Industrieroboter angeschafft hat.

Roboter zeigt mit Leuchte Gefühle an

Franka sei ein kollaborativer, sensitiver Roboter, erklärt Johanna Held, die als Trainerin die Schülerinnen und Schüler in dem vergangenen Schuljahr begleitet hat. Was das bedeutet, erklären die Schüler Jan (11), Jamie und Ilyas (beide 12): Der Roboter Franka hat sieben Gelenke. Durch Bewegen der Gelenke kann der Roboter auf bestimmte Positionen verschoben werden, die dann über eine Schaltfläche am Roboter eingespeichert werden. Der Computer speichert die unterschiedlichen Punkte ein, die der Roboterarm beim Programmstart abfährt. Doch dabei müsse man aufpassen, dass man Franka nicht den Arm auskugele: „Franka hat schließlich auch Gefühle“, sagt Jamie. Wie Franka sich fühlt, zeigt der Roboter mit einer Lampe an: Bei Weiß ist sie bereit, Rosa heißt „Nein, das möchte ich nicht“ und Rot „Sperre“. „Roboter sind nicht nur Dinge“, hat Jamie gelernt.

Im Winter lief das Projekt nur online

Held erzählt, dass das Projekt im Winter zeitweise online stattfinden musste, bevor ab März wieder Einzelunterricht möglich war. „Mir hat es unheimlich Spaß gemacht, ständig strahlende Augen zu sehen“, sagt sie. Die Schülerinnen und Schüler hätte nach einer Woche Eingewöhnung schnell verstanden, wie sie Franka mithilfe des Computerprogramms und dessen Apps verschiedene Aktionen wie das Greifen von Gegenständen machen lassen können.

Jamie (12), Ilyas (12) und Jan (11) lassen den Roboter Bauklötze stapeln. Quelle: Villegas

Beeindruckt sei sie von der Kreativität der Kinder gewesen, Lösungen zu finden. So haben Finnja (13) und Melina (11) Franka zu einem Barkeeper erzogen. Der Roboterarm greift sich die Getränkeflaschen und schüttet sie in einen Becher. „Das war gar nicht so einfach, weil am Anfang immer etwas übergelaufen ist“, erzählt Finnja. Doch dann habe sie die Roboterfahrt kleinteiliger programmiert und mehr Punkte eingespeichert.

Am Ende bekamen die Schüler und Schülerinnen von Johanna Held ihren „Roboterführerschein“ überreicht. Nach diesem Erfolg werden im Nordstadt-Krankenhaus nun zwei weitere Kurse angeboten.

