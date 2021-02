Hannover

So langsam regt sich etwas auf dem Gelände der Humboldtschule. Für das große Bauprojekt des Gymnasiums an der Ricklinger Straße geht es zuerst den Bäumen entlang des Sportplatzes an den Kragen. Vor knapp einem Jahr hat der Bezirksrat Linden-Limmer zugestimmt, die Schule umfassend zu sanieren und auszubauen. Nun werden die ersten Bäume gefällt, bevor im Sommer die Abrissarbeiten beginnen.

Gefällte Bäume bekommen Ersatz

Insgesamt 18 Bäume müssen dem neuen Schulgebäude weichen, doch nicht ersatzlos: Wenn die Baumaßnahmen abgeschlossen sind, wolle man „18 neue, klimaangepasste Bäume“ auf dem Grundstück pflanzen, heißt es vonseiten der Stadt Hannover.

In diesem Sommer soll zunächst die alte Sporthalle abgerissen werden. Auf dieser Fläche wolle man bis 2023 einen Neubau errichten, der sowohl Platz für Unterrichts- und Fachräume als auch für eine neue Dreifeldsporthalle mit einer Tribüne für bis zu 288 Besucher bietet. Auch die alte Aula ist sanierungsbedürftig: Schon seit einiger Zeit könne man sie nicht mehr benutzen, da sie nicht den aktuellen Brandschutzbestimmungen entspricht. Die Schulleitung hatte den schlechten Zustand im Vorfeld bereits mehrere Male bemängelt.

Sanierung dauert bis 2025 an

Die Bauarbeiten sollen im Herbst 2025 abgeschlossen sein. Die baufällige Aula weicht einem neuen Saal inklusive Bühne und knapp 500 Sitzplätzen. Neben den neuen Schulgebäuden plane man zudem, den Schulhof umzugestalten: Grüner soll er werden und Raum für Sport und Spiel, aber auch Platz für entspannte Pausen hergeben.

Insgesamt belaufen sich die Kosten auf 47,3 Millionen Euro. Das sind knapp 40 Millionen Euro mehr als die 7,5 Millionen Euro, die die Verwaltung noch vor fünf Jahren einberechnet hatte. Der Neubau sei jedoch nötig, um den Platzmangel auszugleichen, so Stadtsprecher Dennis Dix. Durch die Rückkehr zum G9-Abitur, bei dem die Schule erst nach 13 Jahren endet, gebe es mehr Schüler, auch an der Ricklinger Straße. Zum anderen wird der zweite Standort der Humboldtschule an der Petristraße geschlossen. Dort wurden bislang die Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klassen unterrichtet, die nun zu den höheren Jahrgängen an den Hauptstandort umziehen werden.

Von Monika Dzialas