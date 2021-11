Linden-Süd

Ein Herz im herkömmlichen Sinne hat Franka nicht, aber Sinne sehr wohl, das haben Finnja (13) und Melina (11), zwei Schülerinnen der Humboldtschule, bei ihrer Arbeit mit dem weißen Industrie-Roboterarm schnell gemerkt. Es sei gar nicht so leicht gewesen, Frank beizubringen, wie man einen Cocktail mixt und Saft einschenkt, ohne zu kleckern, erzählt Finnja, während der Roboterarm für die Kultusstaatssekretärin Gaby Willamowius einen Trauben-Maracuja-Saft mischt. Je kleinteiliger der Roboter programmiert worden sei, desto weniger ging beim Einschenken daneben.

Vier Schulen mit neuem Gütesiegel ausgezeichnet

Die Humboldtschule gehört zu den ersten vier Schulen des Landes, die mit dem neuen Gütesiegel „Robotikaffine Schule“ von der Robokind-Stiftung und dem Kultusministerium ausgezeichnet worden ist. Zusammen mit den Schülerinnen nahmen die Lehrkräfte Wiebke Kontzog und Claus-Hinrich Schröder und Schulleiter Henning Lawes die Auszeichnung sichtlich stolz entgegen. „Wir brauchen Schulen mit Pioniergeist, die zupacken und einfach loslegen, ohne auf Erlasse zu warten“, sagte Willamowius. Genau solche Schulen seien die vier, die jetzt das neue Gütesiegel zur Robotik erhielten.

Neben der Humboldtschule, die das Gütesiegel in Bronze bekommen hat, wurden auch das Göttinger Max-Planck-Gymnasium und die Realschule Calberlah (Kreis Gifhorn) mit silbernem Siegel geehrte. Das goldene Siegel ging an die Berufsbildenden Schulen in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover).

„Roboter sind nicht böse und seelenlos“

Prof. Sami Haddadin, der die Robokind-Stiftung gegründet hat, früher an der Leibniz-Universität lehrte und jetzt in München doziert, sagte in seiner Eingangsrede, Künstliche Intelligenz und Robotik seien Themen, die in die Schule gehörten. „Wie wird aus KI und Robotik das Fach Physik von morgen?“ Mit dieser Frage müsse man sich auseinandersetzen.

Es könne nicht sein, dass junge Menschen auch künftig eher zufällig mit Robotik in Berührung kämen – so wie er seinerzeit als Anfang Zwanzigjähriger auf der Hannover-Messe, als er erstmals einen Roboterarm sah und sich über die Ähnlichkeit mit dem menschlichen Arm wunderte. Er hatte zunächst Elektrotechnik studiert und erst danach sein Herz für Robotik geöffnet.

Haddadin wirbt für eine Technik, die den Menschen diene. Man müsse aufräumen mit dem Zerrbild der bösen seelenlosen Maschinen, die Menschen schaden. Technologen könnten die Welt verändern, davon ist Haddadin überzeugt. Was einst die Mondlandung gewesen sei, sei heute der taktile Pflegeroboter.

Schüler sollen früh für neue Technik begeistert werden

Seit dem Frühjahr ist die Humboldtschule mit den feinfühligen Roboterarmen namens Franka ausgestattet und inzwischen haben schon zahlreiche Kinder mit ihrer Hilfe ihren „Roboterführerschein“ gemacht. Die Auszeichnung sei Ansporn weiterzumachen, sagte Kontzog in ihrer Dankesrede: „Wir stehen am Anfang eines Weges, den wir gemeinsam gehen müssen.“ Dabei sei es auch wichtig, dass die vier Robotik-Pionierschulen künftig weiter eng zusammenarbeiteten.

Ganz ohne Menschen geht es allerdings auch beim Cocktailmixen nicht. Zwar hat Franka den Drink eingeschenkt, die Schirmchen-Dekoration am Glas hätten allerdings die Mütter der technikbegeisterten Schülerinnen gebastelt, verrät Kontzog.

Von Saskia Döhner