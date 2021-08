Hannover

Ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer hat am Dienstag in Hannover-Bemerode bei einem Unfall schwere Kopfverletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann sich vor einem unangeleinten Hund erschreckt und war gestürzt. Das Tier kam demnach nahe einer Freilauffläche unvermittelt aus einer Hecke.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.55 Uhr in der Nähe des Gimsewegs am Kronsberg. „Der Hund war unvermittelt auf den Schotterweg gelaufen“, sagt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. Der 74-Jährige bremste vor Schreck stark mit seinem Pedelec und stürzte. Laut Behördensprecherin war der Mann bei Eintreffen der Rettungskräfte „kollabiert“. Der Senior kam in ein Krankenhaus.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Am Unfallort wartete auch die Hundebesitzerin. Die 55-Jährige schilderte, dass das nicht angeleinte Tier aus dem Gebüsch auf den Weg gelaufen sei. Gegen sie wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Gleichzeitig sucht die Polizei Zeugen, die weiteren Angaben zum Unfall machen können. Die Beamten sind erreichbar unter Telefon (0511) 109 18 88.

Von Peer Hellerling