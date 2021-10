Hannover

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) macht es sich einfach: Wer ein Tier hält, muss für den Schaden aufkommen, den der Vierbeiner anrichtet. Im vorliegenden Fall ist genau diese Feststellung das Problem.

Am 13. Oktober 2018 morgens um 7 Uhr: Zwei Hundehalterinnen begegnen sich im Sibeliusweg (Groß-Buchholz) mit ihren Tieren. Es kommt zur Beißerei. Annette Hofer (Name geändert) sitzt am Ende der Auseinandersetzung am Boden. Ihre Hand und ihr Hund bluten.

Am Mittwoch ist es im Amtsgericht Hannover zum Prozess gekommen. Hofer fordert 400 Euro Schmerzensgeld und 1390 Euro Schadensersatz. Denn nach der Beißerei sei ihr „Primus“ (Australian Shepherd) nicht mehr als Assistenzhund zu gebrauchen gewesen. Aufgrund von „Pablo’s“ Attacke sei er jetzt „sozialunverträglich“ mit anderen Hunden geworden. Die Frau ist aufgrund mehrerer chronischer Erkrankungen in ihrem Alltag eingeschränkt. Seit dieser Attacke leide sie unter Angstzuständen, sagt die Klägerin.

Richter Patrick Skeries schlägt den Anwälten der Prozessgegner eine Einigung vor. Doch nach wenigen Sekunden ist klar, es wird keine Einigung geben. „Welcher Schaden?“, fragt der Anwalt von Miriam Müller (Name geändert), so als sei nichts geschehen.

Es gibt aber eine Augenzeugin. Die Nachbarin (63) wurde durch Hilferufe auf die Auseinandersetzung aufmerksam. „Der Mischling war der dominante Hund“, schildert sie. „Pablo“, so sein Name, sei auch nicht angeleint gewesen. Im Gegensatz zu „Primus“. Den Beginn des tierischen Streits habe sie nicht gesehen. Aber sie sah, dass „Primus“ und sein Frauchen bluteten. Die Nachbarin war es, die Annette Hofer zu ihrer Kontrahentin führte. Denn nach der Beißerei hatte sich Miriam Müller einfach aus dem Staub gemacht.

Ein Begleiter der Zeugin echauffierte sich im Gericht: „Von diesem Hund (gemeint ist „Pablo“) sind 30 Vorfälle bekannt.“ Und verließ wütend den Saal.

Der Anwalt der Beklagten bemängelte, dass es kein ärztliches Attest über die Handverletzung gebe. Und überhaupt habe „Primus“ im Verlauf der Beißerei sein Frauchen in die Hand gebissen. Zudem sei der angemahnte Schadensersatz nicht stimmig. Es handle sich um Kosten für eine Hundeschule, die aus „Pablo“ wieder einen richtigen Assistenzhund machen sollte. Der Versuch ist wohl fehlgeschlagen. Aber die Schulung habe erst 2020 stattgefunden, monierte der Anwalt.

Richter Skeries wird am 1. Dezember eine Entscheidung verkünden.

Von Thomas Nagel