Marion Tiede mit Cora (14)

Cora ist 14. Halb Jack-Russel-, halb Parson-Russel-Terrier. Quelle: Katrin Kutter

Ohne Ball geht sie nicht raus. Aber sie ist ja keine zwei mehr. Sie läuft nicht mehr hinterher, wenn Marion Tiede den Ball wirft. Aber mitgenommen werden muss der Ball noch, da kennt Cora nichts.

Cora ist 14. Halb Jack-Russel-, halb Parson-Russel-Terrier. Die beste Übersetzung dafür wäre, schon bei nur einer der beiden Rassen: Energiebündel. Ein einziges Mal, erzählt Marion Tiede, sei es ihr gelungen, den Hund müde zu kriegen, bei einem Ausflug auf Föhr. Mit dem Fahrrad zum Strand, Wattwandern, mit dem Rad wieder zurück. „Da konnte ich einmal in Ruhe einen Kaffee trinken, ohne dass Cora mit dem Ball kam.“

Marion Tiede arbeitet in der Jugendarbeit. Cora hat mitgearbeitet. Quelle: Katrin Kutter

Marion Tiede arbeitet in der Jugendarbeit. Als sie dachte, es sei gut, einen Hund zu haben, riet man ihr zu einem ruhigen Tier. Geworden ist es „diese verrückte Nudel“ - und Marion Tiede sagt das so, dass aus jedem Wort haufenweise Liebe rauszuhören ist. Cora hat mitgearbeitet bei Marion Tiede, hat bei Klienten auf dem Schoß gesessen und sich streicheln lassen. Aber Gewässern jeder Art, Bällen jeder Art und der Insel Hiddensee hat sie deutlich den Vorzug gegeben.

Inzwischen schläft Cora viel. „Das Bett da“, sagt Marion Tiede mit einer Kopfbewegung zum Schlafzimmer hinüber, „das ist nicht meins.“ Sie lächelt. Und Cora, die gemerkt hat, dass die Rede von ihr ist, springt vom Bett herunter und kommt angesaust. 14 heißt ja nicht, dass man langsam sein muss.

Ricarda Bodenburg mit Samba (13)

x Quelle: Katrin Kutter

Golden Retriever Samba hat fast alles mit seinen Menschen mitgemacht. Sogar Kanufahren. Heute wollen Gelenke und Ohren nicht mehr so. Aber Ricarda Bodenburg lässt Samba noch schwimmen. Mit Schwimmweste.

Ilona Kruck mit Baja (16)

Baja (16). Quelle: Katrin Kutter

Baja lebt im Altenheim. Umgerechnet ist die Jack-Russel-Hündin älter als alle Leute in dem Heim. Ihr Frauchen ist Ilona Krucks Mutter. Aber Zweitfrauchen können, etwa beim Gassigehen, sehr nützlich sein.

Dunja Rüther ohne Gordy (16)

x Quelle: Katrin Kutter

Sie lacht. Sie erzählt. Sie hat Tränen in den Augen, muss sich zur Seite drehen. Sie lacht wieder. Sie sagt: „Wir hatten so viel Glück mit ihm.“

So viel Glück heißt: Das Herz ist groß, und das Gefühl im Herzen ist unfassbar schön.

Dunja Rüther spricht über Gordy. Er war ein französischer Griffon-Mischling. Eigentlich wollte Dunja Rüther keinen Hund, mitten in der Stadt. Aber ihre Söhne wollten. Und ihr Mann gab nach. Und dann kam Gordy, gerettet aus dem gekachelten Raum einer Tötungsstation, Tierschützer brachten ihn nach Deutschland. Er war schon sieben. Aber einmal angeschaut, war alles klar: „Er war sofort unser Hund.“

„Er konnte toll im Weg liegen“: Gordy. Quelle: privat

Er war fröhlich. Und er machte fröhlich. Alle, die mit ihm zu tun hatten. Er fraß alles, bis hin zu Wassermelonen, er war irgendwann taub und brauchte Herzmittel. Und, sagt Duja Rüther: „Er konnte toll im Weg liegen“. Aber er war fröhlich.

Am 13. Juni, an seinem 16. Geburtstag, ist Gordy gestorben. Alle sind traurig. Doch Gordy hat - Hunde können das - einen Teil seiner Fröhlichkeit bei Dunja Rüther und ihrer Familie zurückgelassen. Spürbar. Sichtbar (selbst zwischen Tränen). Und sie wird nicht weggehen.

„Wir hatten so viel Glück mit ihm.“ Quelle: Katrin Kutter

Helga Pack mit Falko (15)

Ein König: Falko. Quelle: Katrin Kutter

Senior? Klar, Königspudel Falko hat seine Malessen. Ein Auge hat er verloren, sei dem Schlaganfall 2018 ist er taub. Aber natürlich geht er mit Helga Pack noch auf den Übungsplatz. Er ist doch ein König!

Gudrun Ahrens mit Oskar (15)

Terrier-Mischling Oskar. Quelle: Katrin Kutter

Wozu muss ein Hund gucken? Für Oskar, einen Terrier-Mischling, gilt: Zum Fröhlichsein reicht die Nase völlig aus. Frauchen Gudrun Ahrens und alle ihre Freundinnen wickelt er immer noch um die Kralle.

Petra Bähre-Zeitz mit Mira und Mona (13)

Therapiehunde Mira und Mona. Quelle: Katrin Kutter

Sie sind Zwillingsschwestern. Keine würde ohne die andere einen Schritt tun. Bei Petra Bähre-Zeitz haben Mira (braun) und Mona (schwarz) nach wie vor einen wichtigen Job: Sie arbeiten als Therapiehunde.

Daniela Gerlach mit Skili (16)

Border-Collie Skili stammt von Korfu. Quelle: Katrin Kutter

Skili ist ein Hund mit Migrationshintergrund. Die Border-Collie-Dame stammt von Korfu, wo sie ihre erste Zeit als Hundemädchen vermutlich vor allem damit verbracht hat, im Müll nach Futter zu suchen. Jedenfalls hat sie, als sie nach ein paar Verwicklungen und Umwegen bei Familie Gerlach landete, als Erstes einen Mülleimer umgeworfen. Und ist, auf der Suche nach Fressbarem, hineingekrochen.

„Skilos“ bedeutet Hund auf Griechisch. Der Name Skili war fast zwingend. Und Skili war offenbar sehr zufrieden, dass sie den Unbilden eines Straßenhundelebens entkommen war, denn sie ist all die Jahre ein ruhiger Hund gewesen. Was man nicht von vielen Border Collies behaupten kann. Nur am Anfang hat sie unbemerkt das Weihnachtsbaumkerzenkabel angeknabbert, was beinahe schiefgegangen wäre.

Baden und schlafen, das macht Skili am liebsten. Quelle: Katrin Kutter

Aber Skili, sagt Daniela Gerlach, „hat ein starkes Herz“. Das hat auch nicht aufgegeben, als sie mit 12 mutmaßlich Gift gefressen hatte. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis sie wieder auf dem Damm war. Aber sie hat durchgehalten.

„Wenn wir uns in die Augen blicken, weiß sie und weiß auch ich, was der andere denkt“, sagt Daniela Gerlach. Inzwischen müssen die Spaziergänge zwar nicht mehr so lang sein. Baden und schlafen, das macht sie noch am liebsten. Skili sei weiser geworden, sagt Frauchen. „Mir gefällt ein Hundesenior inzwischen besser als ein junger Hund.“

Sabine Falke-Halfpap mit Lola (14)

x Quelle: Katrin Kutter

Lola kommt aus Spanien. Im Tierausweis steht: 2005 geboren. Wahrscheinlich ein Pinscher-Terrier-Mix. Lola rennt nicht, sie springt. Sie springt, mit 14 und Arthrose, an Frauchens Bein hoch. So viel Feuer.

Ina Begert-Wittenberg mit Friedbert (16)

Friedbert (16) Quelle: Katrin Kutter

Die Hundemama hat Ina Begert-Wittenberg das Fellknäuel damals vor die Füße gelegt. Das war ein Zeichen. Cocker, Hovawart, Spaniel, alles mit drin. Das Herz ist nicht mehr stark. Aber Friedbert ist ein Stoiker.

Andrea Asholt mit Foxi und Rocky (13)

Die 13 sieht man ihnen nicht an: Foxi und Rocky. Quelle: Katrin Kutter

Es war, zugegeben, eine Zwangsehe. Aber die Deutschen Pinscher Foxi (hinten) und Rocky haben zueinander gefunden und zweimal Nachwuchs aufgezogen. Hält offenbar jung. Die 13 sieht man ihnen nicht an.

Heide Wolff mit Helmut (15)

Helmut ist eine Art Blaublüter, sein Geburtsname lautet „Royal Glover of Golden Dream“. Quelle: Katrin Kutter

Er kommt gemessenen Schrittes heran. Er sagt: „Wuff!“ Und wenn man nicht sofort reagiert, sagt er es noch mal, mit mehr Nachdruck. Streichelt man ihn dann, ist alles okay.

Helmut ist eine Art Blaublüter, sein Geburtsname lautet „Royal Glover of Golden Dream“. Das klang zu kompliziert, als er als Welpe zu Heide Wolff kam, deswegen: Helmut. Der Name passt auch besser zu dem überhaupt nicht abgehobenen Golden-Retriever-Herren, der im August 16 wird. Stattliches Alter für einen Hund dieser Größe.

Heide Wolff hatte eine Hundehaarallergie. Aber sie wollte einen Hund. Ihr Arzt sagte: Finger weg. Ihr Heilpraktiker sagte: Kaufen Sie sich einen, und wenn es Probleme gibt, kommen Sie wieder. Sie kaufte Helmut, es gab Probleme, der Heilpraktiker verordnete eine Eigenbluttherapie. Seitdem ist Heide Wolff nicht mehr allergisch.

Junggeblieben: Helmut. Quelle: Katrin Kutter

Helmut hat Arthrose und ist schwerhörig, und sein Fell, das mal goldbraun war, ist wieder so weiß wie zu Welpenzeiten. Aber er ist jung geblieben, vielleicht, weil er immer junge Hundekumpels hatte. Lange Zeit war das eine Colliehündin, jetzt ist es Willie, ein Königspudel, zwei Jahre alt, ein Wirbelwind. Da kann man gar nicht vergreisen.

Zwölf Jahre hat Helmut als freundlicher Hund bei „Besucher auf 4 Pfoten“ Dienst getan. Jetzt ist ihm das zu viel. Aber das mit dem Streicheln, das will er immer noch. Deswegen: „Wuff!“

Zum Weiterlesen: das Buch über den Umgang mit alten Hunden. Clarissa n. Reinhardt, Britta Puttfarcken: „Weis(s)e Schnauzen“. Animal Learn Verlag. 134 Seiten, 19,80 Euro.

Von Bert Strebe