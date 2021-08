Hannover

Rund 350 Menschen haben am Sonnabendnachmittag auf dem Opernplatz in Hannover gegen das Handeln der Bundesregierung in Afghanistan demonstriert.

Zunächst hätte die Kundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz stattfinden sollen. Da die Polizei Hannover mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechnete wurde sie auf den Opernplatz verlegt. Tatsächlich fanden sich dann aber nur rund 350 Menschen um 13 Uhr auf dem Opernplatz ein. Viele von ihnen berichteten, dass sie derzeit um Verwandte und Freunde fürchten, die sich noch in dem Land befinden.

In Sorge um Angehörige

Am Mittwochabend hatten in Hannovers Innenstadt noch rund 2000 Menschen gegen die Lage in Afghanistan demonstriert und die Evakuierung gefährdeter Afghaninnen und Afghanen aus dem Land gefordert. Am Sonnabendnachmittag um 16 Uhr soll es eine erneute Kundgebung auf dem Opernplatz zur Lage in Afghanistan geben.

Rund 350 Menschen demonstrierten am Sonnabend auf dem Opernplatz, Quelle: Samantha Franson

Zu der Veranstaltung aufgerufen hatten der Verein Kargah, das Afghanische Frauennetzwerk und der Flüchtlingshilfefonds. „Das, was sich derzeit in Afghanistan abspielt, macht uns alle erneut sprachlos. Ein derartiges Versagen der involvierten Mächte, die sogar selbst keinen Hehl aus dem eigenen desaströsen Vorgehen machen, hat die Weltgemeinschaft schon lange nicht mehr erlebt“, erklärte das Organisationsteam in einer Ankündigung zur Kundgebung.

Forderung nach unbürokratischer Aufnahme

Die Aktivisten fordern, dass auf politischer Ebene gehandelt wird: Besonders gefährdete Afghaninnen, sollten umgehend in Sicherheit gebracht werden, auch afghanische Helferinnen und Helfer der Bundeswehr und deutscher Organisationen sowie afghanische Mitarbeitende internationaler Organisation und Initiativen für Rechtstaatlichkeit sollen sofort gerettet werden, so appellierten die Vereine. Sie plädierten zudem für ein „unbürokratisches Aufnahmeprogramm für genannte gefährdete Menschen aus Afghanistan“ und dafür, dass in Niedersachsen lebende Afghanen, deren Bleibeperspektive noch ungewiss ist, eine Sicherung ihres Aufenthalts zugestanden wird, damit sie ihre Angehörigen nachholen können.

Die Demonstranten fordern, dass nicht nur afghanische Helferinnen und Helfer der Bundeswehr, sondern auch etwa Menschenrechtsaktivisten aus dem Land ausgeflogen werden, die unter den Taliban um ihr Leben fürchten. Quelle: Samantha Franson

„Unser Telefon steht derzeit nicht still“, sagte Julian Mirabadi, geschäftsführender Koordinator von Kargah. „Die Menschen wissen nicht mehr, an wen sie sich wenden können.“ Kurz zuvor hatte ihn eine Frau auf der Demo angesprochen, deren 25-jährige Tochter noch in Afghanistan ist. „Das Leid in Afghanistan ist unermesslich“, sagt Mirabadi.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hatte den Organisatoren der Demo Grußworte geschickt, die Mirabadi dem Publikum vorlas. Darin sicherte Onay zu, dass Hannover als „solidarische Stadt“ zusätzliche Kapazitäten für Geflüchtete aus Afghanistan schaffen werde. Zudem forderte der Oberbürgermeister den Bund auf, den Städten diesbezüglich Vorgaben zu machen, um die Aufnahmeprozesse zu erleichtern.

Von Nadine Wolter