Mehrere Hundert Teilnehmer haben am Sonnabend in Hannover friedlich gegen die bestehenden Einschränkungen zur Eindämmung des Corinavirus demonstriert. Nach Angaben der Polizei versammelten sich rund 300 Protestierende ab 15 Uhr auf dem Platz an der Goseriede. Im Georgengarten waren es rund 350 Demonstranten. „Rund 150 weitere Personen hielten sich im Umfeld der Versammlung auf“, sagt Polizeisprecher Martin Richter. Auf dem Steintorplatz hatten sich am Nachmittag rund 130 Gegendemonstranten versammelt. Im Verlauf des Nachmittags zogen einige von ihnen allerdings zum Platz an der Goseriede.

Anschlag vom 11. September geleugnet

Den dortigen Protest gegen die Corona-Beschränkungen hatte Kai Orak organisiert. Er saß bis zum Jahr 2016 für die Partei Die Piraten im Bezirksrat Davenstedt-Badenstedt. Jetzt betreibt er auf der Onlineplattform Youtube einen Kanal, auf dem er regelmäßig vor dem Wochenende seine Sicht auf das Geschehen in der Welt präsentiert. „Freitag ist Kai-Tag“, ist das Motto der Sendung.

„Wir werden den Protest so lange fortführen, bis alle Maßnahmen vollständig zurückgenommen wurden“, sagte er im Gespräch mit der HAZ. Den Mund-Nasen-Schutz, den jeder Teilnehmer der Versammlung tragen musste, bezeichnete er als „Maulkorb“. In seinem Redebeitrag im Verlauf der Versammlung zweifelte er sowohl den Terroranschlag auf das World Trade Center in New York vom 11. September 2001 an als auch den bewusst durch den Co-Piloten herbeigeführten Absturz einer Germanwings-Maschine im Jahr 2015. „Das waren alles Tests, was sie uns erzählen können“, rief er von der Ladefläche eines 7,5-Tonners, der bei der Demo als Bühne diente.

„Das ist doch keine Meinungsfreiheit“

Unter den Zuhörern waren am Sonnabendnachmittag Familien mit Kindern, Senioren, Menschen, die offensichtlich einem alternativen Lebensstil anhängen und andere Mitbürger. Sie trugen Schilder mit Aufschriften wie „Stop Antony Fauchi, Bill Gates & Co.“ oder „Wo Angst und Geld regieren, hat das Grundrecht verloren“, Mund-Nasen-Schutz, auf dem das Wort „ DDR 2.0“ zu lesen war oder Baseball-Kappen mit dem Slogan „Vote Trump“.

Demonstranten an der Goseriede: „Protest, bis alle Maßnahmen zurückgenommen wurden.“ Quelle: Frank Tunnat

Peter Spähheim war aus Verden nach Hannover gekommen. Er sei ein einfacher Handwerker gewesen, bevor er vor zwei Jahren begonnen habe, sich intensiver mit den Zusammenhängen auf der Welt zu beschäftigen. „Wir haben keine Versammlungsfreiheit und kein Recht auf freie Meinungsäußerung mehr“, sagte er. Den Hinweis, dass man sich gerade auf einer genehmigten Demonstration befinde, wies er mit dem Hinweis auf die geltenden Teilnehmerbeschränkungen und die strikten Auflagen von sich: „Das ist doch keine Meinungsfreiheit.“

Attest gegen Maske von der Bühne aus erteilt

Auf der Bühne versuchte der Journalist Gunther Oberheide aus Hannover, angebliche Machenschaften der Massenmedien zu entlarven. Andreas Beutel vom Pythagoras-Institut aus Dresden verhedderte sich in Zahlenbeispielen, und der angebliche Arzt Jens Bengen machte das, womit er im Internet bereits für Aufsehen gesorgt hat: Er erteilte allen Teilnehmern der Demo von der Bühne aus ein Attest gegen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Die Polizei musste die Teilnehmer der Versammlung immer wieder per Lautsprecherdurchsagen an die geltenden Auflagen erinnern. Da auch das nicht bei allen Demonstranten half, gingen Beamte anschließend durch die Reihen, um Einzelne auf die Abstandsregeln und das Tragen einer Maske hinzuweisen. Organisator Kai Orak beendete die Versammlung vorzeitig, weil Gegendemonstranten in der Zwischenzeit unmittelbar an die Absperrung am Platz an der Goseriede herangerückt waren.

Von Tobias Morchner