Hannover

Die Corona-Krise hat den Haushalt der Stadt Hannover ins Wanken gebracht, jetzt schlägt die Kämmerei einen Konsolidierungskurs ein – und erhöht auch die Hundesteuer. Genaue Zahlen liegen der HAZ jetzt vor: Während der Betrag für Halter eines einzigen Hundes lediglich um 18 Euro jährlich steigt, werden Halter von sogenannten „gefährlichen Hunden“, gemeint sind unter anderem Rassen wie Pitbulls, kräftig zur Kasse gebeten. Sie müssen statt 600 Euro künftig 720 Euro jährlich bezahlen, eine Steigerung um 20 Prozent.

Bisher kein Protest aus dem Rat gegen Hundesteuer-Erhöhung

Die neuen Steuersätze gelten ab 1. Mai. Der Rat muss über die veränderte Satzung noch entscheiden. Aus den Mehrheitsfraktionen (SPD, Grüne, FDP) ist bisher kein Protest gegen die geplante Erhöhung zu vernehmen. „Der Anstieg bleibt zumindest für die üblichen Halter eines Hundes moderat“, heißt es aus dem Bündnis.

Lesen Sie auch: Warum sich immer mehr Hannoveraner im Lockdown einen Hund anschaffen

Stadt Hannover schlägt Sparkurs ein

Die Corona-Krise hat den städtischen Haushalt im vergangenen Jahr um knapp eine Viertel Milliarde Euro einbrechen lassen. Auch in diesem Jahr rechnet Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) noch mit einem Defizit von 200 Millionen Euro. Deshalb will die Stadtspitze eisern sparen – vor allem bei der Verwaltung selbst. Durch effektivere Arbeitsprozesse, Digitalisierung und einer konsequenten Aufgabenkritik will die Stadt 35 bis 40 Millionen Euro weniger ausgeben. Einen kleinen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung soll der Anstieg von Steuern und Gebühren leisten.

Die Erhöhung der Hundesteuer-Sätze soll der Stadt Mehreinnahmen von rund 370.000 Euro im Jahr bescheren. Nach Angaben der Kämmerei werden rund 15.500 Hunde einzeln gehalten und versteuert, die Zahl der Zweithunde beläuft sich auf 1250 und die der „gefährlichen Hunde“ auf 180.

Die Sätze im einzelnen: Halter von einem einzigen Hund müssen ab Mai 150 statt 132 Euro jährlich zahlen, für den Zweithund beträgt der neue Satz 276 Euro statt bisher 240 Euro pro Jahr. Für Halter von sogenannten „gefährlichen Hunden“ wird es deutlich teurer: Sie müssen jetzt 120 Euro jährlich mehr bezahlen, 720 statt 600 Euro. Als „gefährliche Hunde“ stuft die Stadt folgende Rassen ein: Pitbull-Terrier, American Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Bullterrier sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden.

Und so sieht es im Umland aus: Die Hundesteuer in Hannover liegt im Vergleich zu den Umlandkommunen recht hoch. In Langenhagen bezahlen Halter von einem Hund 90 Euro im Jahr, für sogenannte „gefährliche Hunde“ nimmt die Kommune einen Betrag von 613, 80 Euro jährlich. In Laatzen müssen Halter eines einzigen Hundes 96 Euro im Jahr zahlen, für „gefährliche Hunde“ fallen 624 Euro an. Auch in Garbsen zahlen Hundehalter 96 Euro für ihren Vierbeiner, ein „gefährlicher“ Hund kostet 612 Euro im Jahr. Die Stadt Seelze bittet Hundehalter noch stärker zur Kasse als Hannover. Für einen einzigen Hund müssen Halter 158 Euro pro Jahr zahlen, für „gefährliche Hunde“ 734 Euro.

Von Andreas Schinkel