Hannover

Der Intercity Express, der am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr auf Gleis 8 im Hauptbahnhof einfährt, sieht anders aus als diejenigen, die dort sonst halten. Er hat zwei Triebköpfe und dazwischen nur zwei Wagen. In ihnen befinden sich keine Sitze, Tische und Gepäckablagen, sondern Rechner, Monitore, Drucker und Bildschirme. Es handelt sich um einen Messzug, den einzigen seiner Art, den die Bahn in ihrem Fuhrpark hat.

Der Messzug hat die Strecke für sich allein

Seit Mittwoch pendelt der besondere Zug täglich mehrmals auf der Schnellfahrstrecke zwischen Hannover und Göttingen; er hat sie derzeit allein für sich. Die Trasse, bei ihrer Eröffnung im Jahr 1991 die erste Hochgeschwindigkeitsstrecke in Deutschland, ist seit Juni gesperrt, weil eine Generalsanierung fällig wurde. Vom Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag an wird sie wieder für den Regelverkehr frei.

Man kann eine Zugstrecke, über die ICEs mit Geschwindigkeiten von bis zu 280 Kilometern in der Stunde durch die Landschaft rauschen und riesige dynamische Kräfte entfalten, nicht einfach fertigstellen, Züge über sie schicken und sehen, was passiert. Zuvor muss sie auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden, und dafür ist der Messzug da.

In den zwei Wagen des ICE befinden sich keine Sitze, Tische und Gepäckablagen, sondern Rechner, Monitore, Drucker und Bildschirme. Quelle: Clemens Heidrich

Testfahrten für einen reibungslosen Lauf

Christopher Mergler, seine offizielle Berufsbezeichnung lautet Versuchsleiter, ist der Chef an Bord. „Wir überprüfen das Zusammenspiel von Oberleitung und Stromabnehmer des Zuges sowie die Fahrtechnik und die Fahrzeugreaktionen“, erklärt er. Letzteres beschreibt, vereinfacht gesagt, das Zusammenspiel von Rad und Schiene. Der Zug soll rund laufen.

Als Zugführer Stefan Nelles Abfahrbereitschaft signalisiert, setzt sich Mergler an seinen Platz. An einem Bildschirm, der die Fahrt aufzeichnet, kann er Stromabnehmer und Leitungsdraht sehen. Monitore zeigen ihm Skalen, Kurven und Tabellen. „Der Abnehmer darf in keinem Augenblick den Kontakt zur Leitung verlieren, sonst springt der Hauptschalter um und legt den Zug still“, sagt er. Besonderes Augenmerk legt Mergler auf Gleiswechsel, bei denen der Abnehmer von einem Draht zum anderen überläuft. Das muss reibungslos klappen.

„Der Stromabnehmer darf in keinem Augenblick den Kontakt zur Leitung verlieren“: Christopher Mergler ist der Chef an Bord. Quelle: Clemens Heidrich

An Bord arbeiten Zweierteams. Ingenieur Frank Siebenhaar überwacht Fahrtechnik und Fahrzeugreaktionen, aber nicht nach Gefühl, wenn es beispielsweise bei der Fahrt über Weichen etwas ruckelt. Auf seinem Monitor sieht er schwarze Striche, die in einer Linie in einem Rechteck verlaufen. „Wenn die Striche an einer Stelle die Ober- oder Unterkante des Rechtecks berühren, dann kann etwas nicht in Ordnung sein“, erläutert der Ingenieur.

Mit Tempo 280 durch die Landschaft

Insgesamt unternimmt der Messzug 16 Fahrten. Am Mittwoch war er zunächst mit Tempo 200 unterwegs, dann wurde auf Tempo 230 gesteigert. Am Donnerstagnachmittag fährt er auf der Fahrt von Göttingen nach Hannover zum ersten Mal die Höchstgeschwindigkeit Tempo 280. Im Zug ist die Beschleunigung zu spüren, auf einem Geschwindigkeitsanzeiger ist sie zu verfolgen. Bei Nörten-Hardenberg ist die 280er-Marke erreicht, draußen fliegen Felder, Wiesen, Wälder und Ortschaften im Dauerregen vorbei, unterbrochen von den Tunnelabschnitten.

An Bord ist alles ruhig, die Techniker konzentrieren sich auf ihre Geräte. „Es gibt keine Auffälligkeiten“, sagt Siebenhaar. Sollten seine Striche doch einmal die kritische Kante berühren, kann er ablesen, an welcher Stelle dies passiert ist und das melden. „Unsere Auftraggeber entscheiden dann, ob nachgebessert werden muss“, sagt er. Laut Mergler ist es noch nie vorgekommen, dass eine Neubaustrecke oder eine sanierte Trasse nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt freigegeben werden konnte, weil der Messzug ruinöse Daten lieferte.

Drucker zeichnen alle Daten auf. Quelle: Clemens Heidrich

Sanierungsprojekt war ein Novum

Das wäre im Fall der Schnellfahrstrecke auch misslich, weil die Reisenden während der Sperrung erhebliche Verzögerungen und Einschränkungen in Kauf nehmen mussten. Die Bahn musste ihre Züge monatelang auf die Leinetalstrecke von Nordstemmen über Kreiensen nach Göttingen umleiten, sie fuhren dadurch bis zu 45 Minuten länger als üblich.

„Die Sanierung einer Schnellfahrstrecke dieser Größenordnung war ein Novum, was Komplexität, Dauer und Umfang betrifft“, sagt Manuela Herbort, Konzernbevollmächtigte der Bahn für Niedersachsen und Bremen. Es war die größte zusammenhängende Bahnbaustelle Deutschlands und in dieser Form vorher noch nie so gemacht worden. „Wir sind stolz, dass die Arbeiten pünktlich zum Fahrplanwechsel erfolgreich abgeschlossen sind“, erklärt Herbort.

Kosten betragen 175 Millionen Euro

Insgesamt haben die Arbeiter 140 Kilometer Gleise, 47 Weichen und 240.000 Schwellen erneuert. 350.000 Tonnen Schotter mussten ausgetauscht werden; dazu kamen Sanierungen an acht Talbrücken und neun Tunnelabschnitten. Insgesamt kostete das Projekt, das zwei Jahre geplant wurde, rund 175 Millionen Euro. Es gilt als Referenz für ähnliche Vorhaben, denn die Verbindung zwischen Mannheim und Stuttgart hat ebenso Runderneuerungsbedarf wie der weitere Verlauf der Nord-Süd-Verbindung bis Würzburg. Dieser ist in drei Phasen zwischen 2021 und 2023 an der Reihe.

Der Abschnitt zwischen Hannover und Göttingen soll nun für mindestens 30 Jahre den Verkehrsbelastungen standhalten. Zumindest die Ergebnisse der Messzugfahrten haben nichts geliefert, was an dieser Aussicht etwas entscheidendes ändern könnte.

Das ändert sich zum Fahrplanwechsel Mehr Züge vor allem im Nachtverkehr und neue Angebote: Am Sonntag, 15. Dezember, steht der Fahrplanwechsel im Regional- und Nahverkehr an. Ein Überblick über die wichtigsten Neuerungen: Busverkehr: Wichtigste Neuerung ist die Marke „SprintH“, mit der Regiobus und Üstra die Busverbindungen zwischen Umland und Stadt Hannover verbessern. Auf sieben Linien fahren die Sprinter in wesentlich schnelleren Taktzeiten als bisher, erhalten ein neues Design und werden außerdem nach und nach modernisiert. In der Landeshauptstadt wird die stark frequentierte Linie 121 zwischen Altenbekener Damm und Haltenhoffstraße abends und am Wochenende häufiger im Viertelstundentakt verkehren. Stadtbahn: Die Üstra ändert keine Takt-, aber Abfahrtzeiten, um die Pünktlichkeit zu verbessern. Dies betrifft vor allem Bahnen vom Kröpcke Richtung stadtauswärts. Auf der Stadtbahnlinie 2 kommt der Stadtbahnwagen der jüngsten Generation TW 3000 zum Einsatz. S-Bahn: Auf der Linie S1 und der Flughafenlinie S5 verkehren mehr Nachtzüge, sodass der Airport von Hannover aus künftig auch in der Zeit von 1.30 Uhr bis 3.30 Uhr erreichbar ist. Tagsüber bietet die S-Bahn zusätzliche Fahrten auf der S3 im Abschnitt zwischen Lehrte und Hildesheim an. Regionalzüge: Zwischen Hannover und Uelzen werden in Wochenendnächten zusätzliche Züge verkehren, was auch bessere Anschlussverbindungen nach Hamburg mit sich bringt. Ebenfalls verstärkt wird der Nachtverkehr am Wochenende zwischen Hannover und Bremen. Die Strecke Hannover– Braunschweig wird an Sonn- und Feiertagen von 13 Uhr bis 22 Uhr im Halbstundentakt bedient. Wer mit dem Erixx zwischen Hannover und Bad Harzburg unterwegs ist, kann sich an Werktagen demnächst in Frühzüge setzen – der Verkehr beginnt eine Stunde eher als bisher.

Von Bernd Haase