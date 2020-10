Hannover

Lars Gerhardts kann sich noch gut an jenen Novembermorgen erinnern, obwohl der drei Jahre zurückliegt. Kalt, aber sonnig war es, ideales Wetter für ein stimmungsvolles Foto in der Morgendämmerung. „Da habe ich mich um 4 Uhr in Göttingen in den Zug gesetzt und war anderthalb Stunden später im Georgengarten.“ Dort drückte er genau in dem Moment auf den Auslöser, als an der Augustenbrücke die ersten Sonnenstrahlen durch die Bäume fielen und auf dem stillen Wasser drei Enten auf ihn zu schwammen. Dass er einen fotografischen Volltreffer landen würde, hätte sich Gerhardts nicht träumen lassen: Sein Bild belegte einen ersten Platz beim renommierten International Garden Photographer of the Year (IGPOTY) – einem Wettbewerb aus England, bei dem weltweit die besten Gartenfotos ausgezeichnet werden.

Morgensonne im Georgengarten: Lars Gerhardts Aufnahme der Augustenbrücke kürte die IGPOTY-Jury mit dem ersten Platz. Quelle: Lars Gerhardts

Anzeige

Schon im zweiten Jahr kooperieren die Herrenhäuser Gärten mit IGPOTY und zeigen preisgekrönte Aufnahmen aus internationalen Gärten und Parks. Erstmals aber gab es nun eine eigene Herrenhausen-Sparte. „Das macht uns natürlich besonders stolz“, sagt Gartendirektor Ronald Clark. Mehr als 400 Einsendungen mit Herrenhausen-Motiven sind eingegangen, beteiligen konnten sich Profis ebenso wie Hobbyfotografen. Die britische Jury, zu der etwa Experten aus den berühmten Kew Gardens in London gehören, wählte drei Preisträger aus und sprach zudem sieben Empfehlungen aus.

Zur Galerie Freiluftausstellung im Berggarten zeigt zehn Motive aus den Herrenhäuser Gärten, die im internationalen IGPOTY-Fotowettbewerb ausgezeichnet wurden

Hochzeitspaar in Ameisengröße

Gewinner Gerhardts arbeitet bei der Hannover Marketing Gesellschaft (HMTG) und ist nebenberuflich Fotograf. Der zweite Platz ging an den hannoverschen Fotoprofi Marc Theis, der schon mehrere Herrenhausen-Bildbände veröffentlicht hat. Die Juroren würdigten sein Drohnenfoto von der Glockenfontäne und den Rabatten im Großen Garten, die aus der Vogelperspektive ihre ganz besondere Geometrie erkennen lassen. „An diesem Tag war dort gerade ein Hochzeitspaar für ein Fotoschooting unterwegs“, berichtet Theis. Aus der Distanz ist für den Betrachter nur die Schleppe der Braut in Ameisengröße erkennbar. Stefan Schulze, Kommunikations- und Fotodesigner aus der Südstadt, kam mit einer Aufnahme aus dem Berggarten auf den dritten Platz: Der Staudengrund sieht an einem Spätsommerabend wie eine verwunschene Märchenlandschaft aus.

Märchenhafte Szenerie: Stefan Schulze kam mit seinem spätsommerlichen Foto vom Staudengrund auf den dritten Platz Quelle: Stefan Schulze

Wie viele der Wettbewerbsteilnehmer in Hannover zu Hause sind und wie groß die Konkurrenz beim Fotothema Herrenhausen bundesweit oder sogar international war, weiß Clark nicht. Das habe die Jury nicht gesondert ermittelt, sagt er. „Es standen allein die Motive im Vordergrund“.

„Gärten sind ein Aushängeschild für Hannover “

Einer der Teilnehmer, der am Freitag zur Präsentation der Bilder ins Arne-Jacobsen-Foyer gekommen ist, hatte jedenfalls eine längere Anreise: Hobbyfotograf Stefan Weishaupt kommt aus der Nähe von Augsburg. Seine eindrucksvolle Schwarz-Weiß-Aufnahme von der Graft hat die Jury ebenfalls ausgewählt. „Ich liebe Herrenhausen“, schwärmt der Mann aus Bayern. „Die Gärten sind ein Aushängeschild für Hannover und auch international ein fester Begriff.“

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Die zehn prämierten Fotos aus Herrenhausen sind im Subtropenhof des Berggartens in einer Freiluftausstellung zu sehen, die bis zum 30. April läuft. Gezeigt werden dort auch weitere 56 IGPOTY-Siegerfotos aus allen Teilen der Welt. Sämtliche Bilder des Wettbewerbs sind in einem Fotoband versammelt, den es für 30 Euro im Shop des Schlosses im Großen Garten zu kaufen gibt.

Von Juliane Kaune