Hannover

„Wir haben nach einer digitalen Lösung gesucht und uns sehr auf diesen Tag gefreut“, sagt Michaela Wohlfarth aus dem Leitungsteam der IGS Badenstedt. Die Schule hat ihren Tag der offenen Tür pandemiebedingt virtuell organisiert. Einen ganzen Nachmittag lang beantworteten Lehrerinnen und Lehrer, Beschäftigte aus der Sozialarbeit, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler interessierten Familien Fragen rund um den Schulalltag. Die Schülerinnen und Schüler hatten die Aktionen unter den Bedingungen der Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten vorbereitet.

Insgesamt gab es am Tag der offenen Tür vier digitale Konferenzräume, zu denen sich Interessierte per Link zuschalten konnten. Die Schülerinnen Amina, Zehra und Zila standen gemeinsam allen Eltern und Kindern, die sich informieren wollten, Rede und Antwort. „Bisher waren einige dabei, allerdings gab es auch ein paar technische Probleme“, berichtete Nadja Conrad, die die drei Schülerinnen bei der Konferenz begleitete.

IGS organisiert virtuelle Konferenzräume

Einige hatten Schwierigkeiten, ihr Mikrofon einzuschalten. Die Lehrkräfte versuchten, über eine Erklärfolie Interessierten bei technischen Fragen zu helfen, doch das gelang nicht immer. Schließlich diente der offene Chat als Hilfsmittel. Amina, die in die fünfte Jahrgangsstufe geht, erklärte bei der virtuellen Konferenz beispielsweise die neuen Lernbausteine, die die IGS nutzt.

Für jedes Hauptfach hat die IGS für Schülerinnen und Schüler des derzeitigen fünften Jahrgangs sogenannte Lernhefte entwickelt. Dadurch würden schwere Schulbücher und eine Vielzahl von Arbeitszetteln nicht benötigt, erklärte Michaela Wohlfarth, die didaktische Leiterin der IGS. Die Kinder arbeiten mit den Heften in ihrem eigenen Tempo und schreiben auch Tests erst, wenn sie alle Aufgaben in einem Heft erledigt haben.

Lernbausteine: Hausaufgaben fallen weg

Amina ist in ihrem Lieblingsfach Deutsch beispielsweise schon etwas weiter als in Englisch und Mathe. Durch die Lernhefte fielen nicht nur Hausaufgaben weg, auch Fortschritte und Schwierigkeiten von Schülerinnen und Schülern seien besser erkennbar, erläuterte Deutschlehrerin Wohlfarth. Gerade während des Homeschoolings seien die Hefte eine Entlastung für alle Beteiligten gewesen. Mit ihrem Konzept möchte die IGS sich für das Modellprojekt Zukunftsschule des niedersächsischen Kultusministeriums bewerben. Mit der jetzigen fünften Jahrgangsstufe sollen die Lernbausteine weiter ausgebaut werden und künftig auch in anderen Fächern genutzt werden.

Abitur- und Berufsvorbereitung ab Jahrgangsstufe 9

Zehra und Zila gehen in die neunte Jahrgangsstufe und berichteten während der Onlinekonferenz über ihre Erfahrungen. In der neunten Klasse müssen sie sich entscheiden, ob sie eine Ausbildung oder das Abitur anstreben wollen – und bekommen entsprechende Unterstützung von Lehrerinnen und Lehrern. Jugendliche, die auf ein Gymnasium wechseln möchten, können in den sogenannten Oberklassenkursen auf den Lehrstoff der Oberstufe vorbereitet werden.

Ergänzend zu den Informationen in den virtuellen Konferenzräumen konnten interessierte Familien die Schule auch auf einem virtuellen Rundgang besichtigen. Während der Corona-Notbetreuung haben Jugendliche und Lehrerinnen und Lehrer dafür ein Video gedreht und auf der Internetplattform YouTube zur Verfügung gestellt. Zudem gibt es auch noch Videos zu den Lernformaten und Fachbereichen der Schule.

Von Leona Passgang