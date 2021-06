Hannover

Ein paar Tage zuvor saß Rainer Schumann noch auf der Gilde-Parkbühne und erfreute mit Fury in the Slaughterhouse endlich wieder echtes Publikum. Nun drückt der Schlagzeuger wieder die Schulbank. Gewissermaßen. Denn er ist hier in der IGS Bothfeld Lehrer. Teilzeitlehrer. Für ein „Songwriter-Camp“, auf das sich nicht nur er freut, sondern auch Schüler, Lehrer, Eventmanager Torsten Block und der hannoversche SPD-Vorsitzende Adis Ahmetovic, der auch dem Integrationsbeirat Bothfeld-Vahrenheide vorsitzt.

Making-of-Video ist Teil des Pakets

Mit Block zusammen hatte Ahmetovic die Idee, Schüler mit Profis zusammenzubringen und in einer vorgegebenen Zeit einen Song von A bis Z fertigzustellen, von der Grundidee bis zur Veröffentlichung inklusive Making-of-Video, und das alles in sechs Sessions bis zum 9. Juli. Es wird also ein Stück Arbeit. Aber schon die leuchtenden Augen der beteiligten Kinder, die bei der Vorstellung des Projekts in der Schule dabei waren, zeigten: An der Motivation scheitert es sicher nicht. Integrationsbeirat, die Swiss Life Stiftung und der Verein Spats haben das Projekt finanziert, das wegen Corona erst jetzt beginnen kann.

Welches Thema? Welches Genre? Rainer Schumann diskutiert mit Schülern. Quelle: Samantha Franson

Die Wahl zum Startort fiel auf die IGS Bothfeld, weil „es die einzige Kulturschule Niedersachsens ist und Bothfeld-Vahrenheide ein interkultureller Ort“, wie Ahmetovic sagt. Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 6 bis 9 haben sich im Musikunterricht vorbereitet, aber die Arbeit mit Schumann und Produzent Fabian Schulz im Badenstedter Magic Mile Studio ist dann schon noch mal ein Schritt. Neuntklässlerin Lilly Schwöppe hat einen kleinen Vorteil. „Die Furys haben mich begleitet, weil mein Vater sie gehört hat.“ Sie wird zum Song Gitarrenklänge beisteuern – mindestens.

„Mit Fleiß und Disziplin“

„Wir wollen aus allen die Stärken rauskitzeln“, sagt Schumann, „aber ich bin nicht nur dabei, um zu sagen, wie es geht. Ich werde auch für mich etwas mitnehmen.“ Und Schulz ergänzt: „Man muss nicht auf eine Eingebung warten. Wenn man sich etwas vornimmt, dann bekommt man das auch hin – mit Fleiß und Disziplin. Das ist ein spannender Prozess.“ Er habe bei dieser Art Songwriter-Workshops noch nie erlebt, dass nichts dabei rauskomme, und er erwarte in diesem Fall nichts anderes. „Ob’s zum ESC-Sieg reicht, wird sich zeigen“, sagt er schmunzelnd – und legt die Messlatte schon mal ein Stück hoch. Dass für die Jugendlichen etwas hängenbleibt, steht für Musiklehrer Sascha Bayir jetzt schon fest: „Das Arbeiten mit Profis lässt Schülerinnen und Schüler immer einen großen Schritt machen, denn sie fühlen sich anders wahrgenommen“, sagt er.

Von Uwe Janssen