Die Üstra in Hannover bringt ihren Onlineshop am Sonntag auf den aktuellsten Stand. Wegen des Software-Updates müssen sich Kunden allerdings in den Morgenstunden auf Einschränkungen gefasst machen. So wird es in der Zeit weder im Shop noch in der GVH-App möglich sein, Tickets zu kaufen und bereits gelöste Fahrscheine abzurufen.