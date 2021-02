Langenhagen

Frank Saßnick kämpft um seinen Ruf. Seit fünf Monaten steckt der Wirtschaftswissenschaftler im Ruhestand in einem tiefen Konflikt mit der Integrierten Gesamtschule Süd (IGS) in Langenhagen, an der er einem Jungen beim Lernen hilft. Über die Förderung des Schülers mit ausländischen Wurzeln sind Schule und ehrenamtlicher Helfer so aneinander geraten, dass der 68-Jährige sich in seiner Reputation beschädigt sieht. Die Schule selbst äußert sich zu dem Fall nicht. Leiterin Mascha Brandt verweist auf das Regionale Landesamt für Schule und Bildung. Dort ist man bemüht, den Konflikt beizulegen, wie Sprecherin Bianca Trogisch erklärt.

Saßnicks Geschichte ist ein Lehrstück dafür, wie schwierig die Zusammenarbeit externer Leseförderer, Streitschlichter, Therapeuten oder Schulbegleitern mit Schulen sein kann. Es gibt Externe, die sich in den Unterricht einmischen und meinen, sie wüssten besser als die Lehrkraft. Pädagogen wiederum fühlen sich in ihrer Autorität untergraben und bügeln vielleicht auch wertvolle Ratschläge ab. Das ist fatal: Denn Schulen benötigen die Hilfe von Ehrenamtlichen, weil sie das leisten, wofür Lehrkräften oft die Zeit fehlt. Und es ist auch irgendwie tragisch: Denn beiden Seiten geht es oft um dasselbe Ziel: Sie wollen das Beste für das Kind. Leidtragende solcher Konflikte sind auch die Kinder.

Frank Saßnick engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich an Schulen, hilft für den Verein Mentor – Die Leselernhelfer Kindern in Langenhagen beim Lesen und oft überhaupt beim Lernen. Seit 2018 ist er Schatzmeister in Hannover. Den Verein gibt es seit 23 Jahren, inzwischen hat er rund 1250 freiwillige Leselernhelfer in der Region.

Saßnick unterstützt einen 14-jährigen Jungen mit afrikanischem Migrationshintergrund schon seitdem er auf die weiterführende Schule gewechselt ist. Er hat dem Jungen durch Mobbing, mühsame Lernphasen und mehrere Schulwechsel geholfen. Die Eltern seien aufgrund ihrer mangelnden Sprachkenntnisse mit der Hausaufgabenbetreuung überfordert, sagt der Rentner. In der fünfköpfigen Familie – der Schüler hat noch zwei jüngere Geschwister – habe sich der Junge mit seinen Problemen auch oft nicht so wahrgenommen gefühlt, erzählt der 68-Jährige. Alarmiert durch wiederholt geäußerte Suizidgedanken des Jugendlichen habe er schließlich zusammen mit einer Legasthenie-Therapeutin das Jugendamt eingeschaltet.

In der Schule habe der Klassenlehrer das im vergangenen Sommer aber so dargestellt, als ob Saßnick selbst der Grund für die angebliche Kindeswohlgefährdung und das Eingreifen der Behörde gewesen sei. Der Lehrer habe gesagt, dass Jugendamt habe Informationen über den Lernhelfer. „Das war in höchstem Maße ehrabschneidend“, sagt Saßnick, und die Empörung darüber schwingt auch Monate später noch in seinen Worten mit.

Der Lehrer habe ihn von Anfang an nicht bei Gesprächen dabei haben wollen, erinnert sich Saßnick, sondern wollte lieber nur mit den Eltern sprechen. Ihre Vollmacht, dass auch Saßnick dabei sein dürfe, habe der Pädagoge angezweifelt: Die sei nicht rechtens, meint Saßnick, der Jura studiert habe. Er habe daraufhin als stiller Zuhörer, aber nicht als Gesprächspartner teilnehmen dürfen. Das regt Saßnick auf, genauso wie die Art des Lehrers, der ihn „wie einen Schuljungen“ zurechtgewiesen habe. Dabei sei der Pädagoge allenfalls halb so alt wie er selbst, sagt der Mann, der früher in Leitungsfunktionen amerikanischer Großkonzerne gearbeitet hat.

Seine eigenen Aufgaben habe der Lehrer nicht ordentlich erledigt, moniert Saßnick: Er habe auch nach fast einem Schuljahr nicht gewusst, dass der Junge an Legasthenie und Dyskalkulie leide. Den ihm deswegen zustehenden Nachteilsausgleich, also etwa mehr Zeit für Klassenarbeiten, bekomme der Schüler nicht.

Während der Schulschließungen in der Corona-Krise im vergangenen Frühjahr habe der Lehrer die Aufgaben an den Jungen nicht – wie vereinbart – mit der Post nach Hause geschickt. Die Familie habe keinen Computer. Dann aber habe sich der Pädagoge beschwert, wenn der Junge die Aufgaben an Saßnicks Computer bearbeitete.

Auf eine Entschuldigung der Schule warte er noch immer, sagt Saßnick. An der IGS Süd scheint man seinen Ärger nicht nachvollziehen zu können. Briefe und E-Mails an die Schule und an Behörden seien im vergangenen Jahr wochenlang unbeantwortet geblieben, Bitten um Gespräche habe man nicht beachtet, beklagt der Rentner. Die Sprecherin der Schulbehörde, Bianca Trogisch, sagt dagegen, es habe Gespräche gegeben. Nähergekommen sind sich beide Seiten dabei aber nicht.

Immerhin hat er auf sein Drängen vom Jugendamt inzwischen schriftlich versichert bekommen, dass die Behörde ihn niemals im Visier hatte. Im Gegenteil, Saßnick sei dem Jugendamt als „engagierter Lesehelfer bekannt“, teilt eine Sprecherin der Stadt Langenhagen auf HAZ-Anfrage mit.

Und was wird aus dem Jungen? Saßnick hat ihn seit Sommer 2020 nicht mehr gesehen. „Er hat rund 130 Förderstunden nicht erhalten“, sagt der Rentner, „die kann er nie wieder aufholen.“ Auch andere Erlebnisse sind ihm und seinen Geschwistern verloren gegangen: Bibliotheks-, Zoo-, Freizeitpark- und Theaterbesuche, Geburtstagsüberraschungen, Kekse backen. Seine Legasthenietherapie hat der Junge auch abgebrochen.

Die Eltern haben ihre Vollmacht für Saßnick inzwischen widerrufen. Aus Angst vor der Schule, sagt Saßnick, weil sie negative Konsequenzen für ihren Sohn befürchten. Die schulischen Leistungen seien besser geworden, heißt es vonseiten der Schule. Vielleicht im Vergleich zum letzten Halbjahreszeugnis an der IGS Süd nach dem Wechsel, meint Saßnick. Aber auf dem Niveau, das der Junge vor seinem Wechsel an die IGS Süd gehabt hätte, sei er sicherlich noch nicht.

