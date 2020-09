Hannover

Dem Vorwurf aus Schülerkreisen, schlechte hygienische Zustände an der Außenstelle der IGS Linden tragen eine Mitschuld an Corona-Infektionen, treten Stadt und Schulleitung entschieden entgegen. Wie Schulleiter Tobias Langer sagte, hätten sich Verdachtsfälle in Jahrgang 7 und 9 nicht bestätigt, zum anderen seien diese Lerngruppen auch gar nicht in der Außenstelle unterrichtet worden. Der Schüler aus dem 13. Jahrgang, der noch bis Ende dieser Woche an die Ihmeschule ausgelagert ist, weil bei Sanierungsarbeiten im Gebäude an der Beethovenstraße Verzögerungen aufgetreten waren, habe sich nicht in der Schule infiziert, sagt Langer, sondern außerhalb.

Keine Waschbecken in Klassenräumen

Die Stadt bestätigt, dass in den Klassenräumen an der Ihmeschule keine Waschbecken vorhanden sind. Die seien an der seinerzeit aus Gesundheitsschutzgründen stillgelegt worden. „Aufgrund geringer Nutzung war es zu Verkeimungen des Wassers gekommen“, heißt es. Die Ihmeschule sei im Erdgeschoss mit zwei Waschbecken und einem Desinfektionsspender ausgestattet, im ersten und zweiten Stock mit drei Toiletten mit Waschbecken. Der Vorwurf, es gebe nicht genügend Möglichkeiten, sich die Hände zu desinfizieren, sei falsch. „Diese Ausstattung sowie die in der Schule praktizierten Corona-Schutzmaßnahmen erfüllen sämtliche Vorschriften des Rahmenhygieneplans; es kann somit keinerlei Zusammenhang zwischen stillgelegten Waschbecken in Klassenräumen und der Entwicklung von Infektionszahlen hergestellt werden“, sagt eine Sprecherin. Es könne auch keine Rede davon sein, dass bei Sanierungsarbeiten in Wänden und Decken giftige Dämpfe, etwa Asbest, ausgetreten seien.

Von Saskia Döhner