Hannover

Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Linden, eine der ersten sieben Gesamtschulen in Niedersachsen überhaupt, war von Anfang an nicht nur eine neue Schulform. Sie hat von Anfang an auch ein anderes Bildungsverständnis vertreten. „Hier wird Willy Brandts Motto ,Mehr Demokratie wagen’ tatsächlich gelebt“, sagt Christoph Walter (72), der 1992 – gut 20 Jahre nach Gründung – Schulleiter wurde. Es sei um mehr demokratische Mitbestimmung gegangen. Am 8. Juni soll der 50. Geburtstag der Schule gefeiert werden. Das ganz große Fest muss wegen Corona allerdings ausfallen. Geplant ist, es im Oktober nachzuholen.

Vor 50 Jahren eine Schule ganz neuen Typs: Schülerinnen und Schüler vor dem Gebäude der IGS Linden im Jahr 1974. Quelle: Historisches Museum Hannover

Mehr Schülern höhere Bildungsabschlüsse ermöglichen

Ziel dieser Schule neuen Typs sei es gewesen, vergessene Bildungsreserven zu heben. Etwa bei Kindern aus benachteiligten Familien, deren Eltern Gastarbeiter, arbeitslos oder allein erziehend gewesen seien. Nicht länger sollte der soziale Status ausschlaggebend für den Bildungserfolg seien. Gezielte Förderkonzepte gehörten dazu.

Eine Schule, drei Schulleiter: Tobias Langer (l.) ist heute Rektor der IGS Linden Hannover. Peter Schütz (Mitte) und Christoph Walther (r.) sind seine Vorgänger gewesen. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Das gegliederte Schulwesen ist ein Schulwesen der Segregation“, sagt Ex-Schulleiter Walther. Da habe es eben die Hauptschule für den Zugang zu praktischen Handwerkerberufen gegeben, die Realschule für den mittleren Bildungsabschluss und das Gymnasium, das zum Abitur führte. Diesen höheren Bildungsweg hätten um 1971 aber gerade einmal 5 Prozent der Schüler genutzt.

IGS Linden: „Angriff auch klassisches Familienbild“

Integrierte Gesamtschulen seien ein klar sozial-liberales Projekt gegen konservative Einstellungen gewesen, erinnert sich Walther. Die Gesamtschule, von Anfang auch zwingend Ganztagsschule, sei auch als Angriff auf gewachsene gesellschaftliche Strukturen und familiäre Rollenbilder verstanden worden. Die damalige Logik: Wenn die Kinder mittags nicht zum Essen kommen, besteht ja nicht unbedingt die Notwendigkeit, dass die Frau zuhause bleibt und kocht.

600 Bewerbungen auf 220 Plätze

Platznot bestimmt bis heute die Geschichte der IGS Linden. Zu klein war sie schon von Beginn an. Ursprünglich für 220 Schüler ausgelegt, wollten gleich zum Start 600 Familien ihre Kinder hier anmelden. Die IGS Linden versteht sich als „Schule im Stadtteil“, sie will so bunt sein wie das Viertel, in dem sie steht. Zurzeit besuchen Kinder aus 38 Nationen die IGS.

Es sei kein Wunder, dass die ersten Gesamtschulen in Hannover gerade in Linden, im Roderbruch und am Mühlenberg entstanden seien, sagt Walther. Und sein Nachfolger Peter Schütz drückt es so aus: „Die IGS Linden steht nicht zufällig in Linden, sie ist Linden.“ Sie sei sehr verankert im Stadtteil, sagt Schütz (64), der von 2014 bis 2020 Schulleiter war.

Von Anfang an war die Schule eigentlich zu klein konzipiert. Quelle: Katrin Kutter

In der Festschrift zum 50-jährigen Bestehen berichten Schülerinnen und Schüler des ersten Jahrgangs, dass konventionelle Methoden beiseite geschoben worden seien. Die jungen Lehrkräfte hätten mit Spaß und viel Experimentierfreude unterrichtet. Statt Noten gab es Lernstandsberichte, Sitzenbleiben war nicht vorgesehen – das ist auch bis heute so geblieben. Im Werken wurde mit Holz- oder Metall gearbeitet, und Handarbeit war nicht nur etwas für Mädchen.

Container wie dieser sollen mehr Platz schaffen. Sie könnten länger als zehn Jahre stehen bleiben. Quelle: Tim Schaarschmidt

Eine neue Schule in alten Gebäuden unterzubringen, die für diese Art der Pädagogik nicht gedacht gewesen seien, sei eigentlich ein unmögliches Unterfangen, meint Walther. Und darin sind seiner Meinung nach auch die jahrelangen Platzprobleme, die sich seit Beginn durch die Schulgeschichte ziehen, begründet. Man hätte der neuen Schule vor 50 Jahren einfach ein neues Gebäude gönnen sollen.

„Eine zweite Heimat für die Schüler“

Die Schule soll für die Kinder eine zweite Heimat sein – darin ist sich der aktuelle Schulleiter Tobias Langer mit seinen Vorgängern Peter Schütz und Christoph Walther einig. Hier sollen sie die Angebote finden, die sie vielleicht von Haus aus nicht bekommen können, wie Sport, Kultur, Demokratiebildung. Politisch engagiert ist die Schülerschaft übrigens seit Langem, immer wieder waren Delegationen im Schulausschuss der Stadt und haben sich redegewandt über die baulichen Zustände beschwert. Im Juni 2018 zog gleich die gesamte Schulgemeinschaft vors Rathaus.

Im Sommer 2018 protestieren Schüler, Eltern und Lehrer gegen die maroden Zustände an der IGS Linden und forderten endlich einen Neubau. Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski (links) hatte Mühe, sich Gehör zu verschaffen. Quelle: Irving Villegas

Inklusion wird schon seit Jahrzehnten gelebt

Schon früh machte sich die Schule auch auf den Weg, nicht nur Kinder aus sozial schwächeren Schichten, sondern auch Schüler mit Handicap zu integrieren. 2009, als Deutschland gerade die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert hat, bekommt die IGS Linden schon den Jakob-Muth-Preis für vorbildliche Inklusion verliehen.

Als Inklusion für viele noch ein Fremdwort war, wurde die IGS Linden schon dafür ausgezeichnet. Hier ein Bild anlässlich der Jakob-Muth-Preisverleihung aus dem Jahr 2009. Quelle: Martin Steiner (Archiv)

„Die Kinder mit Beeinträchtigungen sind von uns nie als Belastung gesehen worden“, sagt Walther, früher auch Vorsitzender des Inklusionsbeirates der Stadt. Die Gesamtschule sieht sich als barrierefreie Schule, die keine gesellschaftlichen oder gesundheitlichen Grenzen kennt. Alle Kinder seien willkommen, sagt Walther, auch diejenigen, die an Gymnasien vielleicht als Hemmschuh angesehen würden.

In der Sommerschule werden Lerndefizite in den Kernfächern aufgeholt, dabei helfen Studenten der Uni Hannover. Hier ein Bild von 2016. Quelle: Tobias Kleinschmidt (Archiv)

In der „Sommerschule“, auch das eine Idee der IGS, das längst beispielgebend für andere Schulen in der Stadt ist, können Kinder, die Lerndefizite haben, diese kurzfristig aufholen. Seit Corona gibt es auch an Grundschulen „Sommerschulen-Angebote“. Daneben wird aber auch Theater und Zirkus angeboten. Und so haben die Kinder neben dem Lernerfolg auch noch besondere Ferienerlebnisse. Denn viele dieser Schüler stammen aus Familien, die sich Urlaubsreisen nicht leisten können.

Sonderpädagogen fest im Kollegium

Was Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) erst vor ein paar Jahren zur Regel gemacht hat, nämlich, dass Sonderpädagogen nicht länger von Förderschulen an Regelschulen abgeordnet, sondern direkt dort angestellt werden, wird an der IGS Linden schon 2013 möglich: Elf Förderschullehrer werden fest ins Kollegium aufgenommen.

Informatik als Abiturfach

Auch in anderen Bereichen ist die Schule Vorreiterin: Schon 1985 wird Informatik Unterrichtsfach, ab 1991 werden die ersten Abiturprüfungen in dem Fach abgenommen, für das es in Niedersachsen immer noch keinen Fachlehrerstudiengang gibt und das erst ab 2023 überhaupt Pflichtfach werden soll.

Die IGS Linden gehört zu den sechs Modellschulen, an denen die Stadt Hannover seit 2016 digitales Lernen ausprobiert. „Es geht nicht nur um Technik“, sagt Schütz, „das ändert auch die Pädagogik.“ Die neue Technik erlaube mehr Individualisierung und mehr Differenzierung, der einzelne Schüler und individuelle Bedürfnisse könnten noch stärker in den Blick genommen werden.

„Außergewöhnliche Schule“

Tobias Langer (42) ist seit August 2020 Leiter der IGS Linden. Er lobt die positive Atmosphäre und Haltung der Schüler, Eltern und Lehrkräfte. Übereinstimmend seien sie stolz auf den Standort: „Das ist meine Schule.“ Die Kultur des Bestärkens werde hier groß geschrieben, ergänzt Walther: „Schule darf Kinder nicht krank machen, sondern sie sollte sie gesünder, kräftiger und selbstbewusster machen.“ Langer freut sich über die Toleranz. Mögliche Konflikte aus den Herkunftsländern der Schüler würden nie in die Schule getragen. „Es war und ist eine außergewöhnliche Schule.“ Was vor 50 Jahren galt, das gilt aus Sicht der drei Schulleiter auch heute noch.

Von Saskia Döhner