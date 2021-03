Döhren-Wülfel

Der Stadtbezirk benötigt dringend eine neue integrierte Gesamtschule im Stadtbezirk, findet die SPD-Fraktion des Bezirksrats Döhren-Wülfel. Und hat dafür die geplante weiterführende Schule in Wülfel im Auge. Deshalb bittet die SPD den Rat der Stadt in einem Antrag, Geld für eine IGS in die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltes aufnehmen.

Der Bezirksrat hat den Antrag mit acht Ja-Stimmen angenommen. Fünf Bezirksratsmitglieder stimmten dagegen und drei enthielten sich. Noch steht nicht fest, was für eine Schulform die von der Stadt geplante weiterführende Schule an der Hildesheimer Straße 349 werden wird. Die SPD wünsche sich, dass es eine integrierte Gesamtschule wird, sagte der Fraktionsvorsitzende Jens Schade. „Wenn es keine IGS wird, soll die Stadt an einem anderen Ort im Bezirk Platz für eine IGS finden“, sagt Schade.

„Derzeit laufen die Planungen für eine zwölfte IGS stadtweit“, sagt Stefanie Matz (CDU). Die SPD solle sich nicht auf den Stadtbezirk beschränken. Es sei sehr schwer, Bauflächen für große Schulen zu finden. Die CDU-Fraktion im Schulausschuss sei nicht für ein Zwei-Säulen-Modell. Sie wolle keine schulpolitische Debatte eröffnen, sagt Matz, aber die CDU werde nicht zustimmen.

„Wir sind nicht im Rat, sondern im Bezirksrat“, sagt Jens Schade. Seine SPD-Fraktionskollegin Katja Schröder betont: „Wir müssen uns für unseren Stadtbezirk stark machen“. Die Gesamtschule könne durchaus vierzügig sein. „Da haben wir gute Erfahrungen in der List gemacht“, sagt Schröder.

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen Michael Rinker sagt, er könne Matz ein Stück weit folgen, aber eigentlich sei es üblich, dass alle Bezirke eine Schule in ihrem Gebiet beantragen. „Wir sind uns doch eigentlich einig, dass wir eine IGS brauchen“, sagt Rinker. Letztendlich war man sich im Bezirksrat doch nicht ganz einig, aber der Antrag wurde angenommen.

Von Lisa Eimermacher