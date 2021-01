Hannover

Die SPD fordert, dass es langfristig in Hannover nur noch Gymnasien und Gesamtschulen geben soll, um allen Schülern eine Chance zu geben. Die CDU mahnt, dass gerade leistungsschwächere Schüler in kleinen Haupt-, Real- und Oberschulen besser gefördert werden können. Nun meldet sich ein ehemaliger Förderschulrektor und Inklusionsexperte zu Wort. Nach Ansicht von Hans-Jürgen Ladewig kommt gerade das Zwei-Säulen-Modell Schülern zu Gute, die in ihren Familien wenig Unterstützung beim Lernen haben. Er verweist darauf, dass es die meisten Schulformwechsler an den Realschulen gebe. „Nur allein durch Einführung des Zwei-Säulen-Modells fällt die Hälfte aller Wechsel weg“, sagt Ladewig.

Braucht Hannover ein Zwei-Säulen-Modell?

Die SPD fordert für Hannover zwei neue Gesamtschulen und setzt langfristig auf ein Zwei-Säulen-Modell nach Göttinger Vorbild. Doch auch dort werde es nicht mehr in der reinen Lehre gelebt, sagen die Kritiker: Eine katholische Oberschule nehme jetzt auch nicht-katholische Schüler und sei damit so eine Art Nische für Haupt-und Realschüler in der Unistadt.

„Weniger Schulformwechsler, weniger Wiederholer“

In einem Zwei-Säulen-Modell würden deutlich weniger Schulplätze benötigt, sagt Ladewig, und genau daran mangelt es in Hannover seit Jahren gerade in den Klassen 7 bis 9. Ein Schüler muss erst eine Schulform verlassen, wenn er zweimal hintereinander sitzengeblieben ist. Ladewig verweist darauf, dass es im Schuljahr 2017/2018 die meisten Wiederholer wiederum an Realschulen gegeben habe, nämlich 8,7 Prozent der Schüler, während es an den Oberschulen 3,7 und an den Gymnasien 2,6 Prozent der Schülerinnen und Schüler waren.

„Wechsel an IGS wäre keine Degradierung“

Für den Lernerfolg sei es nicht entscheidend, ob eine Schule groß oder klein sei, meint der langjährige Schulleiter der Albrecht-Dürer-Förderschule, sondern wie tragfähig die Lernbeziehungen seien. Bei einem Zwei-Säulen-Modell habe der Wechsel vom Gymnasium an eine IGS auch nicht mehr zwingend den Charakter einer Abqualifizierung oder Abschulung, sondern könnte als Umlernen oder Umschulung empfunden werden, da an der IGS ja alle Abschlüsse, also auch das Abitur zu erreichen seien.

Konkret schlägt Ladewig vor, Real- und Oberschulen schrittweise in Integrierte Gesamtschulen umzuwandeln und eine neue IGS zu gründen.

Ladewig : Real- und Oberschulen sollen IGS werden

So könnte die Realschule Misburg zusammen mit der Pestalozzioberschule zur fünfzügigen IGS Misburg zusammengelegt werden, die dann mit dem benachbarten Kurt-Schwitters-Gymnasium eine gemeinsame Oberstufe bildet. Die Gerhart-Hauptmann-Realschule könnte IGS werden und in der Oberstufe mit dem Käthe-Kollwitz-Gymnasium kooperieren. Die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule könnte als 13. IGS ausgebaut werden und mit der IGS Südstadt eine Oberstufe bilden. Die Werner-von-Siemens-Realschule könnte als Gesamtschule mit der Ricarda-Huch-Schule eine Oberstufe bilden, die Heisterberg-Oberschule, so schlägt es Ladewig vor, solle mit dem Gymnasium Limmer und die Johannes-Kepler-Realschule und die Peter-Ustinov-Oberschule mit der IGS Linden zusammenarbeiten. Dann müsste noch eine weitere 4,5-zügige Schule gegründet werden.

Von Saskia Döhner