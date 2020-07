Hannover

Die Corona-Krise hat mit ihren Folgen auch den Ausbildungsmarkt beeinträchtigt – die Entwicklung, was abgeschlossene Verträge betrifft, hinkt den üblichen Jahren um zwei Monate hinterher. Weil es noch viele freie Lehrstellen gibt, organisiert die Industrie- und Handelskammer Hannover am Mittwoch, 15. Juli, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr ein Speed-Dating unter dem Motto „Meet_Ausbildung“.

Das Format Speed-Dating, bei dem Unternehmensvertreter und Ausbildungswillige in kurzen Treffen ausloten, ob sie zueinander passen, gibt es seit vielen Jahren. Dieses Mal können sich die Teilnehmer allerdings nicht persönlich gegenüber sitzen. Sie werden Gespräche per Whatsapp, Skype oder Telefon führen.

Terminvereinbarung erforderlich

Dazu ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. Lehrlinge können dazu unter www.hannover.ihk.de/meet_ausbildung alle teilnehmenden Betriebe aufrufen und per E-Mail ein Zeitfenster für ein Gespräch vereinbaren. Unternehmen, die sich noch kurzfristig an der Aktion beteiligen wollen, schicken eine E-Mail an willmann@hannover.ihk.de.

Bei der Industrie- und Handelskammer hat man bis Ende Juni rund 4500 abgeschlossene Ausbildungsverträge registriert, dass sind rund 25 Prozent weniger als im Vorjahr. Begründet wurde dies allerdings nicht mit mangelnder Bereitschaft der Ausbildungsbetriebe, sondern mit den mangelnden Möglichkeiten während des Lockdowns, Vorstellungsgespräche führen zu können. Deshalb gibt es noch viele offene Lehrstellen. Bei „Meet_Ausbildung“ sind unter anderem angehende Elektroniker, Fachinformatiker, Mediengestalter, Kaufleute oder Köche gefragt.

Von Bernd Haase