Hannover

Noch immer leidet der Handel vor allem in den Innenstädten stark unter der Einkaufszurückhaltung. In einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer Hannover ( IHK) haben drei Viertel der Unternehmen die Umsatzrückgänge auf 25 Prozent beziffert, ein Drittel davon rechnet sogar mit einer Halbierung. IHK-Hauptgeschäftsführer Horst Schrage ermahnt die Politik: Statt jetzt neue Ängste mit der Debatte über eine autofreie Innenstadt zu schüren müsse über Erleichterungen nachgedacht werden – etwa eine Freigabe von Sonntagsöffnungen bis zum Jahresende.

Sonntagsöffnungen in Hannover wegen der Corona-Krise ?

Das Thema ist vermint. Vor allem Gewerkschaften und Kirchen sperren sich gegen die Freigabe. Aktuell sind Sonntagsöffnungen nur an vier Sonntagen pro Jahr und Geschäft erlaubt, dazu kommen teure Auflagen. Schrage argumentiert, bei jedem fünften Geschäft müsse „von einer Existenzbedrohung ausgegangen werden“. Nötig seien jetzt „Steuererleichterungen und Finanzhilfen zur Liquiditätssicherung“. Sonntagsöffnungen könnten zudem helfen, verlorene Umsätze zurückzugewinnen. Das sei wichtiger als „teure politische Prestigeobjekte“.

Damit meint er den Plan von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), die Innenstadt bis 2030 weitgehend frei von Autoverkehr zu gestalten. Das Thema hatte in dieser Woche neue Nahrung bekommen durch ein SPD-Strategiepapier. Das setzt ebenfalls auf eine autofreie Innenstadt, fordert dafür aber eine Tiefgarage am Leineufer der Altstadt, damit die Innenstadt für Autos gut erreichbar bleibt.

„Debatte zur Unzeit“

Martin Prenzler von der City-Gemeinschaft glaubt zwar auch, dass der Autoverkehr in der Innenstadt reduziert werden sollte. „Erstens muss es dafür aber vorher eine bessere Verknüpfung der Verkehrsmittel geben, die Hannover noch nicht hat. Zweitens kommt die Debatte zur Unzeit. Wir sollten nicht über eine Vergrößerung der Fußgängerzone diskutieren in einer Zeit, in der wir die Fußgängerzone gar nicht vollbekommen.“ Prenzler fürchtet, dass jede Diskussion über eine Reduzierung der Erreichbarkeit Menschen von einem Besuch der Innenstadt abhält. Schrage sagt: „Der Handel ringt derzeit um jeden Kunden und ist existenziell auf die Kundenströme von außerhalb der Innenstadt angewiesen.“

Passantenzahlen noch immer gering

Die Passantenzahlen in der Fußgängerzone waren trotz der Wiedereröffnung der Geschäfte eingebrochen. Aktuell besuchen täglich etwa halb so viele Menschen die Innenstadt wie vor der Corona-Krise.

Von Conrad von Meding