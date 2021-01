Ich habe eine künstliche Herzklappe, wann werde ich geimpft?

Hannover

Verstehen Sie noch alle Corona-Regeln? Vieles ist in den Verordnungen eindeutig geregelt, anderes ist nicht immer sofort ersichtlich und verständlich. Deshalb tauchen in vielen Bereichen des Corona-Alltags immer wieder Fragen auf. Wir helfen Ihnen weiter: Wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns hier. Wir werden versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Alle bisherigen Fragen und Antworten finden Sie hier.

HAZ-Leser Hans-Jürgen Kaufmann fragt: „Ich bin 71 Jahre alt und habe eine mechanische Herzklappe und zwei Bypässe. Wann mit einer Impfung meinerseits gerechnet werden? Muss ich ein ärztliches Attest beibringen, damit ich als Risikopatient geimpft werde? Wie kann ich mich anmelden um einen Termin zu bekommen?“

Die Antwort: Bescheinigungen, ob jemand eine Risikopatientin oder ein Risikopatient ist, stellt der jeweilige Hausarzt oder die Hausärztin aus. Allerdings sind die Risikopatienten erst in der Stufe 2 der Impfung an der Reihe. Das heißt, wer über 70 und Risikopatient ist, braucht dann nach der bisherigen Kategorisierung keine besondere Bescheinigung. Wer jünger als 70 Jahre ist, benötigt eine Bescheinigung als Risikopatient oder Risikopatientin, um mit der Gruppe der 70-Jährigen und Älteren geimpft zu werden. Die Reihenfolge und die Einordung der Risikopatienten wurde von der Bundesregierung in Zusammenarbeit mit der Ständigen Impfkommission und dem Robert-Koch-Institut festgelegt. Anmeldungen zur Impfung sind in Niedersachsen ab dem 28. Januar über das Impfportal möglich, Telefon (08 00) 99 88 665, www.impfportal-niedersachsen.de (die Anmeldefunktion wird erst zum Termin freigeschaltet). Dort sollten sich aber zunächst die Menschen melden, die über 80 Jahre alt sind, das ist die Gruppe, die zunächst geimpft wird.

Von Mathias Klein