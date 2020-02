"Ich muss nicht auf Suizid verweisen": Das sagen Betroffene in Hannover zum Sterbehilfe-Urteil

Hannover

Ich will nicht mehr.“ Beinahe täglich könne man von Schwerstkranken diesen Satz hören, wenn man auf einer onkologischen Palliativstation einen Rundgang mache, sagt Martina Wenker, Präsidentin der niedersächsischen Ärztekammer und praktizierende Ärztin in der Lungenklinik im Helios-Klinikum Hildesheim. Gerade Lungenkrebskranke oder Menschen mit Bronchialkarzinom hätten oft große Angst, zu ersticken. Angst, einen besonders qualvollen, schmerzhaften Tod zu sterben.

Aber was sagt man dann? „Was ist die Aufgabe eines Arztes, der Hilfe leisten will, auch Hilfe beim Sterben, aber nicht Hilfe zum Töten?“, fragt Wenker.

Wie reagiert sie auf das Urteil aus Karlsruhe? Und wie andere Betroffene?

Das sagt die Ärztin

Die Frau, die seit mehr als 30 Jahren internistisch tätig ist, hat zeitlebens in ihrem Beruf als Ärztin immer konkret nachgefragt: „Was ist im Moment so schlimm, dass Sie das Gefühl haben, nicht mehr zu können?“ Oder: „Wie kann ich Ihnen jetzt, an diesem Tag, helfen?“ Ihre Erfahrung ist: Mithilfe der Palliativmedizin lassen sich in jedem Fall Wege finden, auch diesen Patienten ein würdevolles Sterben zu ermöglichen: Schmerzen, Ängste könnten mit Medikamenten, im Zweifelsfall schweren Morphiumgaben, gelindert werden. In Fällen großer Atemnot könne man gerade Lungenkrebspatienten in eine Art Tiefschlaf versetzen, sodass sie nicht mehr leiden müssten. „Ich habe noch nie erlebt, dass ein Patient die Bitte geäußert hat, getötet zu werden, wenn man ihm in der akuten Situation Hilfe anbietet“, sagt Wenker.

Suizidbeihilfe lehnt sie deshalb grundsätzlich ab – auch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe zum „Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung“ am gestrigen Mittwoch. Die Richter des Zweiten Senates hatten entschieden, dass das seit 2015 in Paragraf 217 des Strafgesetzbuches verankerte Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe nicht rechtens sei. Das Gesetz sei verfassungswidrig, weil es das allgemeine Persönlichkeitsrecht einschränke, entschieden die Karlsruher Richter. Für alle Ärzte in Deutschland müsse weiterhin gelten: Sie sollen Hilfe beim Sterben leisten, aber nicht Hilfe zum Sterben, sagt Wenker: „Die Mitwirkung bei der Selbsttötung ist keine ärztliche Aufgabe.“

Das sagen die Kläger

Andere Ärzte, unter anderem der bekannte Palliativmediziner Matthias Thöns, aber auch Sterbehilfevereine wie der Dignitas Deutschland mit Hauptsitz in Hannover dagegen hatten ihre Arbeit durch den Paragrafen 217 in eine Grauzone oder sogar in den strafrechtlich relevanten Bereich gerückt gesehen – und deswegen vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Sie zeigten sich am Mittwoch erleichtert bis erfreut: „Ich kann Patienten in verzweifelten und seltenen Situationen einen Ausweg zeigen und muss sie nicht auf brutale Suizidmethoden verweisen“, sagte Thöns, der in Witten im Ruhrgebiet todkranke Menschen im Hospiz oder daheim betreut.

Das sagen Sterbehelfer

Die Entscheidung habe die Erwartungen noch übertroffen, sagte die zweite Vorsitzende des Sterbehilfevereins Dignitas Deutschland, Sabine Laube. Künftig sei es möglich, nicht nur bei Schwerstkranken, sondern bei Menschen in jeder Lebensphase Suizidbeihilfe zu leisten. Dignitas Deutschland hat seinen Hauptsitz in Hannover.

Das sagt ein Hospizleiter

Kurt Bliefernicht, Leiter des hannoverschen Hospizes Luise, dagegen hat ähnliche Erfahrungen wie die Präsidentin der niedersächsischen Ärztekammer gemacht. Er habe im Hospiz schon häufig Schwerstkranke erlebt, die eigentlich in die Schweiz reisen wollten, um dort mithilfe eines Sterbehilfevereins ihr Leben zu beenden. Nur weil sie nicht mehr die Kraft gehabt hätten, seien sie überhaupt ins Hospiz gegangen, sagt Bliefernicht. Wenn man sie im Hospiz Luise über die Möglichkeiten der Palliativmedizin aufkläre, sei die Reaktion sehr oft: „Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, in die Schweiz zu gehen, wenn ich das gewusst hätte.“ Er habe Menschen gesehen, die an einem Tag unbedingt sterben wollten und am nächsten froh waren, noch ein paar Tage oder Wochen weiterzuleben, sagt Bliefernicht.

Das sagen Kirchenvertreter

Welche Konsequenzen mit der Entscheidung aus Karlsruhe möglicherweise verbunden sind, zeigten am Mittwoch auch manche Reaktionen von Kirchenvertretern. „Ich sehe das sehr kritisch, weil ich befürchte, dass schwer kranke und alte Menschen unter sozialen Druck geraten, ihrem Leben ein Ende zu setzen, um ihren Angehörigen nicht zur Last zu fallen", sagte etwa der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer. Als Christ glaube er daran, dass „wir uns das Leben nicht geben und nehmen, sondern dass es uns von Gott geschenkt wird“.

Auch viele andere Kirchenvertreter zeigten sich besorgt. „Organisierte Angebote zur Selbsttötung sind für uns keine Antwort auf die berechtigten Ängste schwer kranker Menschen“, sagte Hannovers oberster Katholik, Propst Christian Wirz. Vielmehr müsse man Hospiz- und Palliativangebote ausbauen. „Wir respektieren das Selbstbestimmungsrecht todkranker Menschen“, sagt Wirz, „aber Sterbehilfe darf nicht zur Normalität oder, schlimmer noch, zu einem alltäglichen Geschäft werden.“

„Die Freiheitsrechte des Einzelnen sind ein hohes Gut“, betonte auch der evangelische Stadtsuperintendent Thomas Höflich, „doch zugleich bin ich besorgt, dass nun der Druck auf Betroffene wachsen könnte, gegen ihren eigentlichen Willen dem Leben ein Ende zu setzen.“

Landesbischof Ralf Meister dagegen konnte dem Urteil auch Positives abgewinnen: „Es zeigt, dass die Würde des Menschen auch das Selbstbestimmungsrecht des Menschen beinhaltet“, sagte er. Gott habe das Leben in die Verantwortung des Menschen gelegt. „Da ich an das ewige Leben glaube, habe ich auch die Rechtfertigung, den Zeitpunkt und die Art und Weise, wie ich sterbe, mitzugestalten“, sagte Meister. Allerdings müssten sich die Kirchen dafür einsetzen, dass dies nicht geschäftsmäßig organisiert werde.

