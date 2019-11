60 Jahre lang lebte eine Frau aus Hannover in ihrer Wohnung in der City – bis ein Gericht die Räumung erzwang. Seitdem lebt die 81-Jährige in ihrem Kleinwagen – auf dem Parkplatz direkt gegenüber, die alte Wohnung immer im Blick. Sie fühlt sich ungerecht behandelt und will nicht weichen. Das Schlimme ist: Sie hat recht.