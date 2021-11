Hannover

Die beiden Frauen erforschen Krankheitserreger und ergründen die Mechanismen, mit denen sich unser Körper schützt. Beide arbeiten seit Langem als Wissenschaftlerinnen an der Medizinischen Hochschule Hannover. Die eine seit mehr als zehn, die andere seit 15 Jahren. Sie leisten wichtige Arbeit, die Menschen künftig vor schwerer Krankheit schützen kann. Doch keine Bank würde ihnen Geld leihen. Die beiden Forscherinnen gelten nicht als kreditwürdig.

Das liegt an ihrer besonderen Situation, der im Wissenschaftsbetrieb allerdings für die Mehrzahl der Forscher zum Alltag gehört. Anna Müller und Lisa Schulze hangeln sich von einem befristeten Vertrag zum nächsten. Beide verschweigen ihre echten Namen, denn sie wollen ihre Zukunft an der Hochschule nicht gefährden.

Befristeter Vertrag: Kein Kredit

Anna Müller hat trotz ihrer prekären Situation eine Familie gegründet, den Hauskredit hat ihr Lebensgefährte beantragt. Er arbeitet in einer anderen Branche. „Zwei Partner in der Wissenschaft, das ist angesichts der Unsicherheit eine eher seltene Kombination“, sagt sie. Das klingt trocken und analytisch. Es steckt aber auch viel Frustration dahinter.

Eigentlich fühlt Müller sich in der Forschung absolut an der richtigen Stelle. Nach dem Studium gelang ihr eine vielversprechende Doktorarbeit, damals auf ihrer ersten befristeten Stelle. Ungefragt bekam sie Stellenangebote aus der Wirtschaft. Sie zog es vor, ihre wissenschaftliche Arbeit fortzusetzen. „Ich war damals noch nicht so weit für einen Wechsel“, erzählt die End-Dreißigerin.

Mehrzahl der Forscher ist befristet beschäftigt

Und Müller ist es auch jetzt noch nicht. Die Freiheiten, die Forschung an einer Hochschule bietet, erscheint ihr bisher weiter verlockend. „Wir können ganz neuartige Ideen entwickeln und damit einen Durchbruch erreichen. Dieses freie Denken ist sonst nirgendwo möglich.“

Anna Müller erkauft sich diese geistige Freiheit allerdings mit wirtschaftlicher Unsicherheit. Und damit ist sie nicht allein: An Deutschlands Universitäten ist die große Mehrzahl der Forschenden befristet beschäftigt. Viele dazu auch noch in Teilzeit. Unter dem Hashtag #IchbinHanna haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diesen Sommer ihre prekäre Lage öffentlich gemacht.

Aktion #IchbinHanna kritisiert Hochschulen

Lisa Schulze hat die Aktion am Rande mitverfolgt. „Das war gut. Die Leute haben eine Riesenwelle losgetreten und sogar Zeit im Bundestag bekommen. Aber dann ist es doch schnell wieder abgeflaut.“ Schulze bekam ihre erste befristete Stelle vor rund 15 Jahren, um damit ihre Doktorarbeit abzusichern. Danach folgten Verträge mit jeweils drei oder vier Jahren Laufzeit. „Das ist bereits wie ein Sechser im Lotto“, berichtet die Frau, die Anfang 40 ist. Andere Mitarbeiter müssen bereits nach ein oder zwei Jahren um einen Anschlussvertrag bangen.

Die Forscherin ist in Teilzeit beschäftigt wie die meisten befristet angestellten Kollegen, in ihrem Fall laut Vertrag 30 Stunden pro Woche. „Aber wir arbeiten alle mehr als in Vollzeit.“ Arbeitszeitkonten oder geregelte Arbeitszeiten gibt es nicht. „Wer in die Forschung geht, ist von Idealismus getrieben. Wir machen das, weil es uns wichtig ist“, erklärt Lisa Schulze. Das bedeutet auch: Viele Arbeitsstunden werden nicht bezahlt.

Befristung an den Unis in Zahlen Rund 88 Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiter an Niedersachsens Hochschulen sind befristet beschäftigt. Bei den Mitarbeitern in Technik und Verwaltung sind es 18 Prozent. Das geht aus dem ersten Hochschulreport des Deutsche Gewerkschaftsbunds Niedersachsen vom Herbst 2021 hervor. Der Bericht basiert auf einer Online-Befragung des DGB aus dem Jahr 2019. Die Verträge laufen im Durchschnitt 30 Monate. 23 Prozent der Befragten hatten bereits vier oder mehr befristete Arbeitsverträge. Im Schnitt leisten die wissenschaftlichen Beschäftigten acht Stunden unbezahlte Mehrarbeit pro Woche. Rund 50 Prozent der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind in Teilzeit beschäftigt. Anders als in der Privatwirtschaft macht eine Sonderregelung für Hochschulen die fortgesetzten Befristungen möglich. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz begrenzt befristete Beschäftigung auf maximal sechs Jahre vor und nach der Promotion. Aber sind Projekte durch Drittmittel finanziert, kann das wissenschaftliche Personal im akademischen Mittelbau immer neu befristet angestellt werden. Unter dem Hashtag #IchbinHanna machen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Hochschulen in Deutschland seit Sommer auf ihre prekäre Lage aufmerksam. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat im Herbst eine Online-Petition gestartet und fordert mindestens 50 Prozent unbefristete Stellen unterhalb der Professur, außerdem mehr Vollzeitbeschäftigung. Berlin hat als einziges Bundesland reagiert. Das Land sieht in seinem neuen Hochschulgesetz die Entfristung von Verträgen vor, wenn die Mitarbeiter bestimmte Leistungsziele erreichen. Kritiker befürchten, dass die dauerhafte Stellenbesetzung es erschwert, nachkommenden Nachwuchskräften eine Chance zur Qualifizierung zu bieten.

Teilzeitvertrag – mit vielen unbezahlten Überstunden

Wie viele Stunden sie pro Woche tatsächlich arbeitet? Lisa Schulze schüttelt den Kopf, erstaunt. Sie weiß es schlicht nicht. „Keiner zählt es.“ An manchen Tagen fängt sie um 7.30 Uhr an und geht um 17 Uhr nach Hause. An anderen Tagen startet Schulze um 6 Uhr. Und in der Regel setzt sie sich um 20 Uhr, wenn ihre Kinder im Bett sind, noch einmal an den Schreibtisch oder kehrt ins Labor zurück.

„Ich möchte gute Ergebnisse liefern. Mir ist es wichtig, was wir herausbekommen“, betont die junge Frau. Und dann ist da der Konkurrenzdruck. Wenn eine Arbeitsgruppe anderswo in der Welt schneller einen Durchbruch erzielt, sind die eigenen Erkenntnisse aus Jahren von Arbeit plötzlich nichts mehr wert.

Neuer Vertrag nur bei Erfolg

Druck entsteht auch aus einem anderen Grund. „Ich muss liefern, denn sonst habe ich bald keinen Job mehr“, berichtet Schulze. Nur wenn ihre Gruppe erfolgreich ist und am Ball bleibt, hat sie Chancen auf ein neues Projekt. Und Schulze kann sich Hoffnung auf einen weiteren Vertrag machen.

Das liegt daran, dass universitäre Forschung in Deutschland in erheblichem Maße in befristeten Projekten läuft. Die Drittmittel kommen teils aus der Wirtschaft, in großen Teilen aber von Bundesministerien oder Einrichtungen wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Nur wenn Anträge erfolgversprechend und plausibel erscheinen, fließt Geld für ein neues Forschungsvorhaben.

Für die betroffenen Forscherinnen und Forscher steigt dabei im Laufe der Jahre die psychische Belastung. „Man kommt irgendwann an den Punkt, an dem man sich eine dauerhafte Perspektive wünscht“, sagt Schulze. Wenn sie im Bekanntenkreis von ihrer unverändert wackligen Situation erzählt, merkt sie an den Reaktionen, wie ungewöhnlich das eigentlich ist. Die Freunde fragen dann auch, warum sie nicht für eine volle Stelle bezahlt wird.

Unsichere Lebenssituation belastet

„Es zerreibt mich, dass ich abends mit Bauchschmerzen ins Bett gehe, weil ich nächstes Jahr vielleicht keinen Job mehr habe“, erzählt die Forscherin. Oft fühlt sie sich zerrissen: Schulze hat das Gefühl, sie müsste noch mehr Zeit in die Arbeit investieren. Gleichzeitig plagt sie das schlechte Gewissen gegenüber Kindern und Mann. „Manchmal höre ich den Kindern gar nicht richtig zu, weil ich in Gedanken schon das nächste Experiment plane.“

Auch Anna Müller setzt ihre unsichere Situation inzwischen zu. „Dieser Druck blockiert mich mehr und mehr. Ich soll Innovationen schaffen, aber viel Zeit geht dafür drauf, den nächsten Antrag zu schreiben.“ Die Medizinforscherin träumt davon, sich ganz auf ihr Forschungsfeld konzentrieren zu können.

Ein Argument für die Befristungen im Wissenschaftsbetrieb lautet, diese Stellen dienten zur Qualifizierung während der Dissertation und in den ersten Jahren danach. Doch auch danach bleiben die meisten Stellen im sogenannten „Mittelbau“ unterhalb der Professur heutzutage befristet.

Personalräte fordern mehr unbefristete Stellen

Jutta Ulrich, Vorsitzende des Personalrats an der Medizinischen Hochschule Hannover, fordert, dass es für eine bestimmte Zahl von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen im Mittelbau aus Landesmitteln finanzierte Stellen geben muss. Quelle: Katrin Kutter

Genaue Zahlen dazu haben die Personalräte an MHH und Leibniz-Universität Hannover nicht. „Eine hohe Anzahl an befristeten Verträgen kann auch dafür sprechen, dass eine Hochschule ihre Beschäftigten unbedingt halten will, aber schlichtweg keine dauerhaften finanziellen Mittel dafür hat“, sagt Elli Grube, Personalrätin der Leibniz-Uni. Sie kritisiert, dass Niedersachsen die Grundfinanzierung der Hochschulen seit 20 Jahren eingefroren und aktuell noch gekürzt hat.

„Für eine bestimmte Zahl von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern muss es im Mittelbau vom Land finanzierte Stellen geben“, fordert auch MHH-Personalrätin Jutta Ulrich.

Das Verrückte an der Situation: Diese erfahrenen Beschäftigten im Mittelbau werden ja gebraucht. Anna Müller und Lisa Schulze leiten Studierende bei der Masterarbeit an und betreuen Doktoranden während der Dissertation. „Ein neues Forschungsprojekt lässt sich nicht allein mit frischen Doktoranden aufbauen“, glaubt Müller. Und Schulze kann das Argument nicht mehr hören, der stetige Austausch von Personal bringe neue Ideen in die Hochschulen. „Wenn wir eines Tages nicht mehr weiterbeschäftigt werden, geht viel Wissen verloren.“

Von Bärbel Hilbig