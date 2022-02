Hannover

Einen Baum pflanzen für jedes neue Kind in der Stadt – mit dieser Idee hat die CDU im Rat offenbar ins Schwarze getroffen. Die grün-rote Mehrheitskoalition konnte sich mit der Forderung aus der Opposition ebenfalls anfreunden, sodass Grüne, SPD und CDU im Umweltausschuss am Montag einen gemeinsamen Antrag vorgelegt haben – eine Seltenheit in der Ratspolitik. Dennoch wurde eine Entscheidung noch einmal vertagt, weil die FDP und „Die Partei/Volt“ eigene Forderungen auf den Tisch legten. „Wir werden uns das alles noch einmal anschauen und dann im kommenden Monat einen Beschluss fassen“, sagte Grünen-Umweltpolitikerin Anna-Tabea Kraeft.

Genügend Fläche für 5800 Bäume jährlich?

Etwa 5800 Bäume müsste die Stadt Hannover jedes Jahr pflanzen, wollte sie den Wunsch der CDU erfüllen. So viele Kinder wurden beispielsweise im Jahr 2020 geboren. Grüne und SPD befürchten nun, dass im Stadtgebiet möglicherweise nicht genug Platz bleibt für so viele Neupflanzungen. Daher müsse die Stadt im Rahmen ihrer aktuellen Pläne zum Aufforsten „möglichst viele Flächen und Standorte für Baumpflanzungen erschließen und Einwohnerinnen und Einwohner die Möglichkeit zu geben, sich daran zu beteiligen“, sagt Kraeft.

Lesen Sie auch Fällsaison in Hannovers Wäldern beginnt: 953 Bäume müssen weichen

CDU: Ökologie mit altem Brauch verbinden

Die CDU hat mit dieser Einschränkung kein Problem. „Unser Anliegen bleibt gewahrt“, sagt CDU-Umweltpolitiker Maximilian Oppelt. Ihm komme es darauf an, den ökologischen Nutzen mit einer alten Tradition zu verbinden. „Bäume stehen seit Menschengedenken symbolisch für das Leben. Ein alter Brauch ist es, zur Geburt eines Kindes einen Baum zu pflanzen“, sagt Oppelt. Das sei für Bewohner einer Großstadt aber meist schwierig, hier könne die Stadtverwaltung einspringen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bäume auch zum Gedenken an Corona-Tote?

Auch die Fraktion „Die Partei/Volt“ begrüßt den Vorstoß, will die Forderung aber erweitern. Nicht nur für Neugeborene, auch für die Opfer der Corona-Pandemie solle die Stadt Bäume pflanzen und zwar an einem zentralen Gedenkort. „Familienangehörigen die Möglichkeit zu geben, anhand eines Baumes der verstorbenen Angehörigen zu gedenken, finden wir eine gute Möglichkeit und möchten die Stadtverwaltung beauftragen, diese Idee zusätzlich zu prüfen”, sagt „Volt“-Ratsfrau Joana Zahl.

FDP: Neue Bäume ins EU-Kataster eintragen

Die FDP schlägt vor, die neu gepflanzten Bäume in ein von der EU jüngst eingerichtetes Kataster eintragen zu lassen. Auf der digitalen Plattform „Map my Tree“ können alle Bäume registriert werden, die europaweit nach ökologischen Maßgaben gepflanzt wurden. „Diese Plattform soll den Fortschritt bei der Erreichung des Ziels zur Neupflanzung von drei Milliarden Bäumen bis 2030 dokumentieren“, sagt FDP-Ratsfrau Ulla Ihnen.

Von Andreas Schinkel