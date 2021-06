Hannover

Windet sich bald ein begrünter Laufsteg über die Dächer der Innenstadt-Geschäfte? Das Projekt Roof-Walk, prominent geworden durch die Kulturhauptstadtbewerbung, ist bisher die spektakulärste Idee zur Aufwertung der Innenstadt. Der Bund hat 2,7 Millionen Euro Fördergeld zugesagt – allerdings müssen alle Immobilieneigentümer zustimmen, der Stadt stehen zähe Verhandlungen bevor.

Vorher – Nachher: Bitte ziehen Sie den Regler in der Bildmitte nach rechts oder links

(Visualisierung: chora blau Visualisierung + Grafik GbR, Foto: Helge Krückeberg)

Wie wandelt sich die Innenstadt?

Dass die Innenstädte sich wandeln müssen, dazu gibt es unter Experten kaum zwei Meinungen. Sie sind seit den Boomjahren der Wirtschaftswunderzeit fast ausschließlich auf Handel ausgerichtet. Nicht zuletzt der neue Stadtbaurat Thomas Vielhaber hat mehrfach darauf hingewiesen, dass diese Monostruktur eigentlich ahistorisch ist. Europäische Innenstädte waren eigentlich immer Orte der Kommunikation, der Kultur, des Netzwerkens und auch des Wohnens und nicht nur kommerzielle Handelsorte.

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) will mit seinem groß angelegten Innenstadtdialog ergründen, welche Funktionen die Hannoveraner sich zusätzlich von ihrer City wünschen. Im Wahlkampf war daraus vor allem die Schlacht um das Stichwort „autofrei“ geworden – aber eigentlich geht es darum, welche Attraktionen ein Zentrum bieten soll, wenn der Handel wegen der Onlinekonkurrenz an Strahlkraft einbüßt.

Streit um Kreativräume

Eine große Repräsentativbefragung von 1000 Einwohnern ist bereits gelaufen und wird gerade ausgewertet. Sichtbar losgehen soll es jetzt in der Innenstadt mit zwei Experimentier- und Kreativräumen: Vom 5. Juli bis zum 1. August und vom 30. August bis zum 12. September macht die Stadt Flächen frei, auf denen Interessierte ausprobieren können, was in der Innenstadt möglich ist. Musik, Theater, Spiel und Bewegung: In der ersten Woche gibt die Stadt Themen vor, in der zweiten darf sich dann jeder selbst ausprobieren.

Politisch ist das ganze derzeit noch umstritten, weil Straßenabschnitte für den Autoverkehr gesperrt werden. Geht es aber nach den Plänen der Stadt, dann wird zunächst im Bereich der Marktkirche, später dann im Bereich des Künstlerhauses, ausprobiert, was in einer Stadt so geht.

Leinewelle und Steintorplatz

Mit Leuchtstele: Der Siegerentwurf für den neuen Steintorplatz in Hannover. Quelle: Grieger und Harzer

Die Veränderung schreitet ohnehin voran. An diesem Freitag wird der erste Spatenstich für das Projekt Leinewelle zelebriert, das frischen Wind in die Altstadt bringen soll. Parallel geht die Planung für den neuen Steintorplatz voran: Er soll 2022 umgestaltet werden – mit einer großen Stele als Blickfang.

Die Veränderung der Stadt hat eben längst begonnen.

Von Conrad von Meding