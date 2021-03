Hannover

Der Fall Igor K. ist noch immer nicht abgeschlossen. Jetzt hat das Verwaltungsgericht Hannover den Eilantrag des Montenegriners abgewiesen, das Einreiseverbot gegen ihn aufzuheben. Der 5. Kammer reichten die neuen Belege nicht aus, dass der 35-Jährige kein Mitglied der Mafia sein soll und von der Polizei verwechselt wurde. Mitte Februar 2020 wurde K. in der Medizinischen Hochschule (MHH) behandelt, tagelang schützte ein Großaufgebot den von zahlreichen Kugeln getroffenen Patienten. K.s Anwalt hat bereits Beschwerde gegen das jetzige Urteil eingelegt.

Fritz Willig wollte für seinen Mandanten im Eilverfahren erreichen, dass die Stadt Hannover das fünfjährige Einreiseverbot gegen den 35-Jährigen schnellstmöglich aufhebt. Der Grund: Igor K. müsse dringend an der MHH weiterbehandelt werden, sonst verliere er ein Bein. Um die Sanktion zu beenden, führte Willig den Prozess gegen die beiden mutmaßlichen Schützen in Montenegro an. Sie sollen mit dem Attentat versucht haben, die wohlhabende Familie K. zu erpressen.

Polizistin hatte Igor K. gegoogelt

Hinweise, dass Igor K. selbst Mafiamitglied ist, haben sich bis jetzt nicht ergeben. Er ist laut Willig durch die Fehleinschätzung der Polizei vom Opfer zum Täter gemacht worden. Eine Beamtin hatte Igor K. während des MHH-Aufenthalts gegoogelt. Auf zwei Webseiten stieß sie auf ein Clanmitglied mit demselben Namen, das aber 15 Jahre älter ist. So sei die Verwechslung entstanden. Der folgende Polizeieinsatz kostete den Steuerzahler eine Million Euro und Klinik-Vizepräsident Andreas Tecklenburg den Job. Die Stadt verhängte ein Einreiseverbot, der 35-Jährige musste das Land verlassen.

Anfang März bezeichnete das Rathaus die Gründe für die Attacke auf K. nun als „nachrangig“ – und blieb beim Bann. Auch das Verwaltungsgericht sah nun „weiterhin keine Anhaltspunkte“ für eine Verwechslung. Der Mordversuch „mit szenetypischer Planung und Durchführung“ spreche laut 5. Kammer vielmehr für Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Tatsachen, die Igor K.s Unschuld belegen und zur Aufklärung des Angriffs beitragen, habe der Antragsteller „nicht dargelegt“. Selbst die Notwendigkeit der Weiterbehandlung ausschließlich an der MHH sei durch die montenegrinischen Arztberichte nicht gegeben.

„Es ist einfach Unrecht“

Anwalt Willig lehnt das jetzige Urteil ab und hat bereits Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg eingelegt. Gleichzeitig bereitet er bereits den nächsten Antrag vor: dass sämtliche Berichte im Fall Igor K. unzensiert einsehbar sind. „Die Gegenseite beruft sich ständig auf geschwärzte Zeilen“, sagt Willig. Außerdem ist weiter das eigentliche Hauptverfahren im Streit um das Einreiseverbot anhängig, einen Termin dafür gibt es jedoch nicht. „In diesem Fall können wir nicht aufgeben“, sagt Willig. „Es ist einfach Unrecht.“

Von Peer Hellerling