Hannover

Während in Hannover die Diskussion um die Behandlung des mutmaßlichen Mafia-Mitglieds Igor K. weiterläuft, haben die Behörden in Montenegro einen ersten Schritt zur Aufklärung der Hintergründe des Anschlags auf Igor K. gemacht. Sie nahmen einen der Männer, die Ende Januar in Montenegro den 35-jährigen K. durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt haben, am Dienstag fest. Das berichtet die montenegrinische Zeitung „Vijesti“ in ihrer Online-Ausgabe. K., der in seiner Heimat der Organisierten Kriminalität zugerechnet wird, lässt sich seit fast zwei Wochen wegen seiner Verletzungen in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) medizinisch versorgen. Seitdem erhält er rund um die Uhr Polizeischutz.

Igor K. war am 28. Januar in einem Dorf in der Nähe der Stadt Podgorica angeschossen worden. Zwei Männer in einem Golf eröffneten das Feuer auf den Jeep, in dem K. allein unterwegs war und gaben insgesamt 26 Schüsse aus einem automatischen M70-Gewehr auf ihn ab. Siebenmal wurde K. getroffen, unter anderem im Bauch und an den Armen.

Fluchtwagen der Schützen ausgebrannt gefunden

Die Täter flüchteten anschließend. Die Ermittler entdeckten später den ausgebrannten Wagen der mutmaßlichen Schützen unweit des Tatorts. Obwohl das Fahrzeug durch die Flammen vollkommen zerstört worden war, konnten die Ermittler rund um den Golf Spuren der mutmaßlichen Täter sichern. An einer Flasche, die mit Benzin gefüllt war, um das Auto in Brand zu setzen, wurden Fingerabdrücke sichergestellt.

Die Fingerspuren führten jetzt zur Festnahme von Dragi B. Die Behörden in Montenegro werfen ihm Beteiligung an einem versuchten Mord vor. Er sitzt derzeit wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft. Zuvor hatten die Ermittler, dem Zeitungsbericht zufolge, mehrere Mitglieder der Mafia-Clans Kavac vernommen. Diese Organisation ist verfeindet mit dem Skalijari-Clan, zu dem Igor K. gehören soll. Der Komplize des jetzt festgenommenen mutmaßlichen Schützen ist noch auf der Flucht.

Lesen Sie auch:

Von Tobias Morchner