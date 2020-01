Hannover

Geht es nun voran bei der Sanierung von Hannovers größter Bauruine in Linden oder herrscht eigentlich Stillstand im Ihme-Zentrum? Bautätigkeiten habe man jedenfalls nicht wahrgenommen, meint die Gruppe Linke/Piraten und fragt am Donnerstag in der Ratssitzung offiziell nach, wie nun der aktuelle Sanierungsstand aussehe. Zum ersten Mal in einer Ratssitzung beantwortet Hannovers neuer Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) eine Anfrage aus der Ratspolitik. „Die Arbeiten verlaufen planmäßig“, sagt Onay.

„Stadt achtet auf Einhaltung der Maßnahmen“

Seit der Übernahme der Immobilie durch den Investor Lars Windhorst vor sechs Monaten habe sich die Kommunikation zwischen Eigentümer und Stadt deutlich verbessert. „Die Verwaltung wird regelmäßig über die Fortschritte informiert“, sagt Onay. Ein Sachverständiger habe den Beton im Sockelgeschoss untersucht und den genauen Sanierungsbedarf festgestellt. Auf dieser Basis sollen dann die Bauarbeiten ausgeschrieben werden. Die ersten Bagger sollen im Sommer anrücken. „Die Landeshauptstadt wird auf die Einhaltung der zugesagten Maßnahmen bestehen“, bekräftigt Onay.

Von Andreas Schinkel