Im November vor 50 Jahren wurde der Grundstein für das Ihme-Zentrum gelegt. Eine Ausstellung zeigt jetzt mit Texten und Fotos den Wandel des Gebäudes von Fortschrittsideal zur Problemimmobilie. Erstellt wurde die Schau von Laura Kettler und Gerd Runge vom Verein Zukunftswerkstatt Ihme-Zentrum. Am Sonntag um 16 Uhr wird sie am Ihmeplatz 7e eröffnet, es sprechen Architektenkammerpräsident Robert Marlow und Architekt und Zeitzeuge Hans Dieter Keyl, der an der Planung des Ihme-Zentrums beteiligt war. Die Ausstellung ist dann bis zum 3. Oktober immer donnerstags von 17 bis 19 Uhr und an den Wochenenden von 15 bis 18 Uhr kostenlos zu sehen.

Immobilie mit Problemen

Auf 21 Tafeln in DIN-A-0-Format zeichnen die Ausstellungsmacher die Geschichte der Großimmobilie nach, deren Ursprungsplanung auf die Sechzigerjahre zurückgeht und die den Komfort einer relativ autarken Stadt in der Stadt bieten sollte. Die Ausstellung thematisiert aber auch die Probleme, die sich früh abzeichneten, etwa zur Frage der Öffentlichkeit des Wegenetzes.

Illustriert wird die Ausstellung mit zahlreichen Bildern von Kurt Hölscher und Hans Dieter Keyl. Zu sehen sind auch visionäre Entwürfe, wie die Großimmobilie produktiv etwa als Mobilitäts-Hub genutzt oder als Energieproduzent genutzt werden könnte. Auch Beispiele aus anderen Städten werden gezeigt.

Von Conrad von Meding